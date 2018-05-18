美股盤中─中美貿易談判持續 股市進行整理 漲跌互見

S&P 500 週五中場小幅走低。中美兩國之間的貿易談判持續，緊張氣氛對投資人構成壓力。

台北時間 23:28

道瓊工業平均指數上漲 13.70 點或 0.06% 至 24727.68。

Nasdaq 指數下跌 11.69 點或 0.16% 至 7370.79。

S&P 500 指數下跌 4.46 點或 0.16% 至 2715.67。



週四，該全球兩個最大經濟體開始了第二回合貿易談判。但川普總統告訴記者說，他懷疑談判能否成功。

稍後，報導指出中國將削減對美國的貿易盈餘達 2000 億美元。但週五，中國發言人很快否認了該報導。「這則謠言不是真的。我可以證實，」該發言人說。「據我了解，有關的協商仍在進行，談判具有建樹性。」

分析師說，貿易的消息都是片言隻字，除非在現場，否則很難了解進展情況。

近幾個月，美國與中國之間的緊張升高。兩國均對對方的出口商品提高關稅。

主要指數本週可能小幅下跌。週五開盤前，道瓊本週下跌了 0.5%，S&P 500 與 Nasdaq 各下跌 0.3%。

本週，利率上升壓低了股市。美國 10 年期債券殖利率突破 3.1%，為自 2011 年以來首度突破該關卡，2 年期債券殖利率亦接近十年高點。擔憂聯準會 (Fed) 升息速度快過預期，促使投資人賣出債券，殖利率因而上升。