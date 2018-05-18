外匯局：4月份中國外匯市場運行保持穩定

日前，國家外匯管理局公布了2018年4月份銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。國家外匯管理局新聞發言人錶示，4月份我國外匯市場運行保持穩定。一是4月份銀行結售匯順差106億美元，1-4月累計逆差76億美元，近期外匯市場供求持續處於相對平衡的狀態。二是4月份企業等非銀行部門涉外收支逆差99億美元，1-4月累計順差8億美元，今年以來相關市場主體的跨境資金流動總體均衡。其中，4月份涉外外匯收支順差9億美元。三是4月份我國外匯儲備餘額有所下降，主要受匯率折算和資産價格回調等因素影響，外匯市場運行平穩。
外匯市場供求主要項目繼續呈現平穩有序態勢。一是貨物貿易仍是主要的外匯供給項目，4月份企業等非銀行部門貨物貿易結售匯順差306億美元，環比增長84%，與海關進出口差額及其變動趨勢大體一緻。二是資本和金融賬戶結售匯基本平衡、略有盈餘。4月份，非銀行部門資本和金融賬戶結售匯順差23億美元，環比下降42%。三是企業、個人等服務貿易結售匯逆差穩中有降，4月份為178億美元，環比下降19%，同比略降2%。其中，個人購匯規模保持平穩。此外，4月份遠期結匯和售匯簽約額同比分别增長1.6倍和3.1倍，遠期結售匯簽約順差50億美元，顯示企業在人民幣匯率雙向波動下，匯率避險意識明顯提升。
4月份以來，國際金融市場波動性上升，美元匯率、利率均有所走高，新興市場資本外流和貨幣貶值壓力增加，但我國跨境資金流動形勢保持穩定，說明我國經濟基本面發揮了穩定外匯市場預期的根本性作用。未來，在國内經濟持續平穩運行的基礎上，我國外匯市場將能夠更好地適應外部環境變化，總體延續合理均衡的跨境資金流動格局。
來源：證券時報APP
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