攏係假？村田出手相救傳言被指假消息 和碩、英業達撇清

積層陶瓷電容 (MLCC) 傳出日商龍頭村田製作所出手供貨台系統大廠和碩 (4938)、英業達(2356)，震撼 MLCC 族群股價，成為週四(17 日) 市場最熱話題。 不過，傍晚出現一封來自台灣村田的電子郵件，聲稱該報導為並非真實消息，市場迅速鍋炸，和碩晚間 9 點多緊急發出官方聲明指出，相關報導諸多不實，屬媒體主觀臆測，而英業達 (2356) 也稱，媒體「擴大解釋」該公司赴日本村田製作所「催料」的說法。



MLCC 大缺貨，龍頭廠國巨 (2327) 股價急行軍，短時間噴漲數倍，至本週三 (16 日) 亮燈漲停，以千元之姿榮登台股股后寶座。不過，週四 (17 日) 台媒《經濟日報》報導，和碩、英業達兩大系統廠赴日固料，並與村田製作所簽訂供貨合約，下半年 MLCC 供貨無虞，恐將衝擊 MLCC 的漲勢。此消息重創以國巨為首的 MLCC 族群，週四股價全倒。



不過，週四傍晚，市場出現一份署名台灣村田股份有限公司發出的電子郵件，指稱有關村田供貨和碩與英業達的報導並非真實消息，村田並未與和碩、英業達簽訂供貨合約，並要收信人「勿相信此報導的消息」。此電子郵件迅速傳開，相關公司求證熱線滾燙。



為此，和碩晚間發出聲明正式回應。和碩表示，針對近期媒體關於和碩在被動元件的詳細採購工作，以及公司幹部出差拜訪行程諸事的報導，諸多不符事實，屬於媒體主觀臆測。



和碩進一步指出，近期該公司從未接受媒體的採訪要求，也未發布相關新聞，近期各家媒體的報導並未對該公司作出查證。和碩重申，該公司一向重視保護與客戶以及供應商互動的相關資訊，並確保遵守職業道德，相關資訊的傳達，也都會遵守法律的規範。



不過，和碩通篇聲明，也並未針對引起爭議的該篇報導直接否認，而是將近日包括報派和碩 MLCC 面臨斷鏈，以及和碩董事長童子賢緊急赴日親自固料等市場消息一併「處理」。



英業達則指稱，日前召開的線上法說會中，該公司回應 MLCC 相關料源提問時，僅表示該公司前往日本村田催料，關於報導稱該公司獲得村田保證供貨的承諾，乃媒體擴大解釋。不過，該公司也指出，其對於 MLCC 料源的掌握度高，並不會影響該公司出貨排程。

