佳穎超高配息 去年EPS 0.91元 每股擬配3元股利

車用沖壓件廠佳穎 (3310-TW) 去年第 4 季營收 7.75 億元創新高，季增 1.99 倍，單季純益 8640 萬元，帶動全年轉盈，佳穎今 (30) 日公布去年稅後純益 7078 萬元，每股純益 0.91 元；董事會決議擬配發每股 3 元現金股利。

佳穎每股擬配發 3 元現金股利，盈餘配發率達 3.3 倍，主要是佳穎目前帳上仍有先前合併晉碁的合併利益在未分配盈餘，且 3 元股利決議，也遠超越法人估計每股 2 元股利。

佳穎精密去年營收 15.91 億元，年增 97.64，也創歷史新高，其中車用暨零組件部門營收為 10.55 億元，年增率 159.59%，占去年整體營收比重達 6 成，主要成長動能來自整併晉碁，擴大生產規模，且因應中國十三五計畫，就近華中地區生產出貨給 BOSCH 及 TE 等連接器大廠，金屬沖壓元件穩定成長，加上核心技術擴增，車用雷射點焊端子及安全帶扣環感應元件兩大訂單加持，終端客戶為韓國現代及德國 BMW 車廠。

佳穎去年營收 15.91 億元，毛利率 21.34%，年減 0.6 個百分點，稅後純益為 7078 萬元，年減 76.53%，每股純益為 0.91 元。

佳穎今年第 1 季還有來自營建部門林口「晴空樹」、「星空樹」等完工建案高達 16 億元挹注，預計第 1 季總體營收將再創新高。佳穎今年前 2 月營收為 9.12 億元，已超越去年第 4 季的營收，年增 4.58 倍。