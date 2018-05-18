〈油價再攻高〉持續上揚 中石化接棒表態 股價直奔漲停

國際油價持續飆漲，塑化族群可望直接受惠，股價隨之走揚，繼昨日的台塑四寶後，中石化 (1314-TW) 成為今 (18) 日盤面最強勢的塑化類股，股價跳空開高，一度攻上漲停價 14.75 元，盤中漲幅逾 7%。

市場解讀，油價上漲有利支撐石化產品報價，但對中石化而言，不盡然是如此，中石化表示，油價與成本反應雖會落後 1 至 2 個月，但仍然會反應在採購成本上，不過相對產品價格，油價上漲對購料成本影響比例較高，目前產品價格主要是以市場供需面來決定，也就是受中國產能影響較大。

展望第 2 季，中石化表示，近來受到下游仍在消化庫存影響，CPL 價格下修，預期到 5 月價格仍會有撐，整體上半年 CPL 獲利可望持穩。至於 AN 部分，5 至 7 月適逢亞洲多家 AN 大廠停車歲修，市場供給吃緊，目前 AN 價格震盪走高，預估表現將會優於第 1 季。

整體而言，中石化認為，第 2 季營運表現將會較首季小幅成長，且會大幅優於去年同期。

中石化首季合併營收達 94.94 億元，寫 22 季以來新高，不過，由於去年第 1 季 CPL 行情暴衝，帶動獲利表現同步上攻，基期相對較高之下，使今年第 1 季 AN 價格雖維持高檔，但稅後純益年減 16% 為 11.04 億元，每股稅後純益 0.41 元。