建案入帳挹注 佳穎首季營收14.85億元創新高

車用端子廠佳穎精密 (3310-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收為 5.74 億元，創歷史次高，月增 1.36 倍，年增 4.17 倍，僅次於 1 月營收 6.69 億元，累計第 1 季營收達 14.85 億元，創新高，年增率 4.41 倍，今年首季營收亮麗主要是建案的入帳。

佳穎精密指出，首季季營收表現亮眼，是受惠「星空樹」及「晴空樹」兩建案交屋貢獻營收，同時，在及車用暨零組件部門，車用雷射點焊端子與安全帶扣環感應元件兩大訂單，終端客戶為韓國現代及德國 BMW 車廠，新客戶、新產品加持，雖受限農曆春節假期影響，仍帶動車用暨零組件部門第 1 季營收達 2.81 億元，年增率 5.87%。

佳穎第 2 季仍然持續拓展車用市場多元領域，並開發在手 6 套雷射點焊複合模及導線架、感應器以及 LED 戶外看板等產品，隨著汽車智能電子化發展，需求將逐步升溫，加上車用端子連接器線束市場，挾策略聯盟優勢，可望進軍中國市場，以期深化車用產品布局的滲透率。

佳穎去年營收 15.91 億元，毛利率 21.34%，年減 0.6 個百分點，稅後純益為 7078 萬元，年減 76.53%，每股純益為 0.91 元。佳穎董事會日前決議擬配發去年股利每股 3 元現金。