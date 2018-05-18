智慧音箱首季出貨年增估近3倍 蘋果排名第四 亞馬遜居冠市占率降

根據研調機構 Strategy Anaytics 統計預估，全球第 1 季智慧音箱出貨量估為 920 萬台，年增近 3 倍，其中蘋果 (AAPL-US) 第 1 季推出的 Homepod，出貨量估達 60 萬台，市占率 6%，排名第 4 名，僅次亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOG-US) 與阿里巴巴，而亞馬遜出貨排名穩居冠軍，但市占估從去年第 1 季 81.8%，驟減到今年第 1 季 43.6%，市占率幾乎腰斬。

Strategy Anaytics 估計，第 1 季全球智慧音箱出貨量達 920 萬台，較去年同期 24 萬台成長 278%，顯示智慧音箱市場規模逐步成長，其中第 1 季排名仍由亞馬遜稱冠，出貨量估達 400 萬台，市占率 43.6%，穩居冠軍寶座，較去年同期出貨 200 萬台成長 1 倍多，但市占率卻顯著下滑。

Strategy Analytics 對各大智慧音箱巨頭 Q1 出貨量之預估 圖片來源：Strategy Analytics

緊追在後的是 Google，出貨量估為 240 萬台，市占率 26.5%，年增 14.1 個百分點，出貨年成長 7 倍多，之後是阿里巴巴，出貨估為 70 萬台，市占率 7.6%。

蘋果 HomePod 出貨後，雖然屢遭市場批評相容性與售價，但是出貨量仍估達 60 萬台，且還只是在美國、英國與澳洲等地銷售，未來蘋果若擴大銷售地點，出貨量可望持續向上攀高，而依據第 1 季出貨來看，之後仍有機會衝上第 3 名，挑戰 Google 亞軍寶座。

以前 2 名的市占率來看，亞馬遜與 Google 仍吃掉 7 成市場，在整體市場占比仍高，但較去年同期的 94%，及第 4 季 84%，市占率顯著逐步下滑，Strategy Anaytics 認為，這是因為亞馬遜與 Google 產品，尚未進入中國市場販售，同時間小米與阿里巴巴產品在當地上市，影響亞馬遜與 Google 的市占率表現。

Strategy Anaytics 強調，統計數據也有一個正面訊號，即智慧音箱市場正在成長，但由於競爭激烈，因此各產品創新等面向，都將持續進行進化，而未來語音辨識的技術，也將逐步成為人機介面的主流，逐步取代鍵盤、滑鼠與觸控螢幕等輸入介面。