中國加密貨幣排行榜：比特幣第13名 以太幣第1名

根據中國政府週四 (17 日) 公布的第一份月度《全球公共連鎖評估指數》報告，以太幣 Ethereum 是加密貨幣領域的頂級貨幣，而加密貨幣的元祖比特幣只排到第 13 位。

該指數由中國電子信息產業發展研究院 (CCIID) 創建和發布，綜合評估技術能力、應用性、和項目的創新性。區塊鏈是支持比特幣等加密貨幣的技術系統，是一個由互聯網連接到全球各地分散電腦做維護與共享的資料庫。

以太幣的貨幣稱為 Ether，總得分為 129.4。已成為許多初期公開募資 ICO 的基礎，新創公司創建自己的數字貨幣並將其出售給投資者，為他們的項目籌集資金。近 10 年前創立的比特幣評級為 88 分，排在第 13 位。

區塊鏈項目 Steem 獲第 2 名 (115.9 分)、Lisk 第 3 名 (104.8 分)、NEO 第 4 名 (103.0 分)、Komodo 第 5 名 (101.5 分)。此指數表包含了 28 檔加密貨幣，每月更新一次。

《coinmarketcap》數據顯示，加密貨幣目前有超過 1,500 檔，總市值接近 3,800 億美元，而加密貨幣龍頭比特幣 Bitcoin 截至週五 (18 日) 早盤 10 時許，價格跌破 8000 美元大關，暫報 1 比特幣兌 7977.1 美元。

比特幣日線趨勢圖 / 圖：Coinmarketcap

中國普遍認為區塊鏈技術是創新的發展領域，預計公共區塊鏈和分散化應用將成為未來經濟的重要部分。不過，去年下半年中國政府開始嚴厲打擊非法 ICO 產品。雖然打壓，但去年中國是區塊鏈專利申請最活躍的國家。

對此指數的排名，網友於推特 Twitter (TWTR-US) 上回應，認為很難理解此排行榜的邏輯。