聯準會高官潑數位貨幣冷水：匯率折算問題是最大障礙

摘要：周一聖路易斯聯儲主席 Bullard 接受 CNBC 採訪表示，匯率折算問題是影響數位貨幣被廣泛接受的最大障礙。他認為，在目前情況下，聯準會不會推出自己的比特幣。

周一聖路易斯聯儲主席 Bullard 接受 CNBC 採訪表示，匯率折算問題是影響數位貨幣被廣泛接受的最大障礙。

Bullard 說，「匯率是個大問題，因為你不知道這些數位貨幣之間如何互相兌換，即使是日元和美元這樣的主流貨幣也有一樣的問題。」

去年，比特幣價格最高漲至 20000 美元左右，但目前價格還不到當時的一半。

Bullard 說，目前主要國家貨幣還沒有經歷數位貨幣這樣的大起大落。但是像委內瑞拉和津巴布韋這樣的國家，很大程度上，由於他們不能控制本國貨幣的發行，最終導致通貨膨脹率非常高。

Bullard 認為，雖然比特幣的最終發行量有限，但是投資者很難對數位貨幣維持價值不變而保持信心。

「如果數位貨幣交易量變大，將使美國面臨一個嚴重的問題，即轉向使用非統一貨幣」 ，Bullard 表示，那時人們將有 10 種或者 100 種不同的支付方式，而「從歷史上看，這是人們不喜歡的...... 人們喜歡統一的東西－－一美元就是一美元。」

Bullard 還說，目前情況下，他不認為聯準會會推出自己的比特幣。

去年，聯準會三號人物，紐約聯儲主席杜德利曾表示，隨著數位貨幣價格的大幅上漲，聯準會在考慮退出自己的類似比特幣的產品。儘管如此，杜德利還是認為比特幣「更多的是一種投機活動」，而非穩定的價值儲存手段。

據 Blockchain 數據，比特幣錢包數量在去年第第四季（比特幣價格最高的季度）增長率為平均每月 7.7%，但從今年 1 月到現在，比特幣錢包數量的增長明顯放緩，1 月增長為 3.5%，2 月增長為 2.9%，3 月目前增長為 2.5%。

此前，多個聯準會官員對數位貨幣發表了反對的聲音。聯準會高官、亞特蘭大聯儲主席 Raphael Bostic 明確警告說，不要碰，它們是投機性的市場，不是貨幣。

舊金山聯儲官員、下一任紐約聯儲官員 Williams 批評比特幣，稱其永遠不可能是一種合適的貨幣，「加密貨幣並不能通過作為貨幣的基本測試。」