從研發到發射僅花1年 中國首枚民營商業火箭升空 今年開始營運

中國首枚自研的民營商業火箭「重慶兩江之星號」昨 (17) 日早 7:33 於中國西北某基地成功升空。此 OS-X 火箭系列，由民間企業零壹空間自主研製。從研發到發射，火箭僅用 1 年時間完成。

零壹空間總體控制部總監李雲鵬表示，OS-X 火箭系列屬小型運載火箭，是首個商業火箭飛行試驗平台，今年將開始商業營運，5 年後有能力和美國 SpaceX 競爭。

香港《文匯報》報導，這款 OS-X 系列的首型火箭長度 9 米，總重量為 7200 千克，全程大氣層內飛行，最大高度約 38.7 千公尺，最大速度超過 5.7 倍音速，飛行時間 306 秒，飛行距離 273 千公尺。零壹空間自主掌握固體火箭發動機技術，發動機推力達到 350 千牛，能夠實現 0-20 馬赫的飛行速度。

零壹空間創始人兼 CEO 舒暢表示，此次 OS-X 系列火箭的首飛，除驗證火箭產品本身外，還有 3 方面成果：1) 完成科研目標，比如驗證氣動支桿的減阻、降熱等，為未來的產品佈局設計提供技術儲備。2) 驗證試驗窗口，如試驗最大高度 (40 千公尺)、馬赫數 (4 馬赫至 6 馬赫) 等。3) 驗證合作模式，比如由高校提出前沿的科學問題，通過首飛來進行實踐驗證。

零壹空間 OS-X 系列火箭，在靈活配置方面相當具有競爭力。據介紹，OS-X 系列火箭可配置燃氣舵、空氣舵、姿控動力等多種控制機構，並具有很強的控制能力，可根據用戶需求進行定制化設計，滿足飛行試驗所需的各類複雜飛行彈道。昨日首飛箭，載荷用戶來自航空工業瀋陽所。在首飛試驗中，獲取大量真實飛行環境數據，全面達成用戶要求。

此外，在 OS-X 火箭的首飛試驗中，零壹空間進行了大陸首次「減阻桿」、「低成本能源」、「箭上無線通訊」等創新技術的研究。以箭上無線通訊技術為例，將火箭從「有線網絡」帶入「無線 WIFI」的新時代，這項技術可以減少箭上電氣系統設備 50% 的重量，節約箭上電氣設備 30% 的成本，縮短箭上電氣系統 60% 的設計周期。

零壹空間基於成熟技術自主研發出 OS-X 系列亞軌道火箭，並聯合北航、南航、西工大、哈工大等 10 餘所中國傳統航空航天優勢高校共同成立飛行聯盟，致力於通過低成本、高頻次、組合式飛行試驗，降低技術驗證的經費門檻，加速空天技術的有效轉化，豐富國家航太領域的成熟技術儲備。

《星島日報》報導，據李雲鵬介紹，這次火箭從總體設計到分系統設計，到重要單機產品設計，包括發動機、電機系統中的核心產品中控器，都是自主研製。火箭搭載自研的固體火箭發動機，研製周期短，成本低。他指，固體發動機更容易使用，對地面依賴較少，而液體發動機則需配備大型的地面系統。

這次首飛任務中，火箭會進行減阻桿測試、音爆測試、光測和雷測。其中音爆測試的成敗，能左右超高速客機的發展。李雲鵬稱團隊會在火箭飛行中進行音爆測試，會有遙測數據的下傳，團隊也可實時看到。此外，火箭也配備自主安控系統，一旦火箭失控，有飛出安全區的趨勢，安控系統會主動操作，讓火箭降落，掉在安全區內。

零壹空間致力於到 2020 年將實現「三個一百」，即飛行聯盟成員單位達到 100 家，X 系列火箭將每年完成 100 個科研任務，單發飛行試驗裡單項技術驗證經費在人民幣 100 萬元以內。

李雲鵬認為，民企研發能開發一些國家航空團隊忽略的領域。 「民企整個的機制更加靈活，可以更多吸引社會資本，能承擔一些商業化程度更高的任務，也可以更加主動得挖掘市場需求。」