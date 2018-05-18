人民幣4月實際有效匯率上行微升0.3% 名義匯率連四月上升--BIS

國際清算銀行(BIS)最新公布，4月人民幣實際有效匯率指數升0.30%至126.24，上月修正後為降1.36%。

4月人民幣名義有效匯率指數升0.91%至123.09，為連續第四個月上升，上月修正後為升0.11%。

國際清算銀行在公布當期數據時，會對歷史數據進行修正。

根據BIS公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲3.84%，名義有效匯率則累計漲4.48%；2017年人民幣實際有效匯率累計跌0.99%，名義有效匯率則累計跌0.64%，這也是2003年以來首次連兩年下跌走勢，2016年人民幣實際有效匯率累計下跌5.69%，名義有效匯率則累計下跌5.85%，均為七年來首次出現年度下跌，且跌幅創2003年以來最大。

實際有效匯率上升代表本國貨幣相對價值上升，下降表示本幣貶值。名義有效匯率剔除通脹之後即為實際有效匯率，實際有效匯率更能反映一國貨幣的對外價值；名義匯率降幅小於實際匯率，表明當前中國的整體通脹水平要低於可比較的國家的通脹水平。

隨著生豬等價格一路走低，4月CPI漲幅明顯回落，同比重回1時代，而PPI則在部分生產資料價格上漲的帶動下，同比漲幅擴大。

中國外匯交易中心公布的BIS權重的人民幣匯率指數4月微升0.90%至100.2，上月為上升0.33%。

BIS的有效匯率指數是基於2011-2013年貿易數據權重，並以2010年為基期。在人民幣指數的權重中，歐元、美元和日圓分列前三位。

來源：路透上海5月17日

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