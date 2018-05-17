上交所重點規範上市公司控股股東、實際控製人行為

據上交所17日消息，近期，滬市某上市公司擬以近27億元的現金，收購控股股東旗下資産。方案公布後即引起市場廣泛關註，普遍質疑標的資産估值畸高，大股東短期套現動機明顯。對此，上交所第一時間開展“刨根問底”式問詢，併與證監局聯合開展現場檢查。在監管問詢壓力下，公司主動終止了交易。對該個案的監管，是上交所近期強化對控股股東、實際控製人行為監管的典型案例。

近一段時間，部分上市公司控股股東、實際控製人的信用風險有所加劇，或明或暗的資金佔用、違規擔保等不當行為時有發生，甚至波及上市公司生産經營，造成股價大幅下跌，嚴重侵害中小投資者利益，市場反響強烈。對此，上交所提前研判、多措併舉，採取針對性監管措施，特别是對控製股東不當行為較為集中的高比例股份質押、高溢價資産交易、資金佔用和違規擔保等行為，持續開展專項整治，以規範相關控股股東、實際控製人行為，築牢公司治理防火牆，切實維護好證券市場秩序和中小投資者利益。

上交所指出，控‍股股東、實際控製人是上市公司治理的重要一環，從根本上決定了上市公司的經營質量和規範運作水平。控股股東行為不當，對内拖垮上市公司生産經營，引發内部治理失序，對外導緻投資者利益受損，破壞資本市場健康秩序。近期控股股東集中暴露問題和風險，主要與相關主體缺乏誠信，無視法律法規，利用上市公司平台謀求私利有關。在金融監管趨嚴、資金全面收緊的背景下，部分公司的控股股東、實際控製人難以通過信用擴張轉移風險，進而將手伸向上市公司，可以說危害極大。基於這些情況，上交所已將對控股股東、實際控製人行為的監管，納入自律監管工作的重點之一，旨在以提高上市公司質量為核心，為上市公司經營發展創造良好的外部治理環境。下一步，上交所還將從兩個方面開展工作。在日常監管中，繼續緊盯控股股東高比例質押風險以及不當交易、資金佔用、對外擔保等侵害上市公司利益的行為，及時發現、及時問詢、及時核查、及時處置，將防範系統性風險的任務落在實處。在製度建設上，總結梳理監管實踐和典型案例，以強化控股股東、實際控製人的誠信義務為抓手，修訂相關業務規則，對其行為做出必要適當的規範，為上市公司高質量發展創造良好的外部治理環境。

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