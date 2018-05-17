動力-KY首季獲利創新高 看好H2輝達新晶片換機潮帶動需求

電競顯示卡散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 今 (2018) 年第 1 季每股純益 (EPS) 1.44 元創歷史同期新高，展望第 2 季，董事長許文昉今 (17) 日表示，下半年輝達 (NVIDIA) 新晶片將問世，可望啟動換機潮，推升今年營收成長動能。

動力 - KY 第 1 季因高階機種出貨占比拉高，推升合併營收為新台幣 4.19 億元，季減 0.82%、年增 96.71%；而雖然匯兌損失達 0.14 億元，稅後純益 0.34 億元，但仍有季增 36.58%、年增 244.44% 的表現，每股純益 (EPS) 1.44 元，均創歷史同期新高表現。

許文昉指出，第 1 季電競顯卡占整體營收比例 86%，展望第 2 季，雖然為產業淡季，但目前每天都看得到訂單，估計表現會較去年同期來的好，此外，今年也持續看好電競產業成長動能，估計下半年在輝達新晶片推出下，可望啟動換機潮，並推升整體營運成長動能。

動力 - KY 財務長陳慧鈴則指出，近年顯示卡效能需求大幅提升，主要因素包括具高畫質及聲光特效的電競遊戲持續推出、螢幕解析度的提升，4K 漸成主流，以及虛擬實境應用的崛起，動力 - KY 是全球主要 PC 電競散熱風扇供應商，提供客戶有競爭力及高效率的相關產品，未來也會積極開發新能源、車載及 NB 電競等市場。

至於有法人關注動力 - KY 獲利能維持穩健成長的關鍵，許文昉表示，電競產業發展快速，當新晶片出爐時，顯卡市場客戶就會同時出現，同業間大家都要搶快，當出貨速度較其他競爭對手快，就容易賺到第 1 桶金，出貨速度慢了價格就相對較差。

許文昉說，動力 - KY 在垂直整合部分做得比較好，所有製程都在廠內完成，調節產能速度較快，因此交貨較同業優良且快速，他也強調，交期達不到或是品質不穩定的話，是無法在產業內生存。