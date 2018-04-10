挖礦需求不減 動力-KY首季營收4.19億元創新高

電競顯示卡散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 今 (10) 日公布今 (2018) 年 3 月合併營收為 1.63 億元，創歷史同期新高，年成長 98.03%；累計第 1 季合併營收為 4.19 億元，創單季歷史新高，年增 96.71%，動力指出，主要是受惠下游高階顯示卡供貨吃緊，帶動公司顯示卡用散熱風扇出貨大幅增加。

動力 - KY 表示，第 1 季合併營收表現亮眼，是因近期高階電競顯示卡熱銷及挖礦需求不減，市場缺貨狀況持續延燒，推升整體高階電競顯示卡散熱風扇的需求提升，第 1 季電競用風扇出貨量年成長超過 8 成。

此外，虛擬貨幣挖礦潮延續，帶動高速運算電腦 (HPC) 相關產品急單湧現，動力 - KY 高效節能散熱風扇出貨也增加，此外還有大型電競賽事與直播平台蓬勃發展，高階電競用散熱風扇需求持續成長，整體出貨動能強勁。

今年輝達 (NVIDIA) 將推新一代 12 奈米製程 Volta 繪圖晶片，新一代 Volta 繪圖晶片較目前的 Pascal 架構運算效能大幅提升 50% 以上，可望帶動電競相關硬體產品升級需求，預估隨著新世代繪圖晶片相關風扇產品功能提升，整體出貨價格將進一步提高。

動力 - KY 表示，今年將持續擴增車用空調風扇中高階車載應用領域，並跨足掃地機器人、空氣清淨機等智慧家電市場，提高客戶分散及產品組合效益。

動力 - KY 今年來提升自動化生產比重、強化人員配置效率，藉此降低上游零組件漲價對獲利影響，目前缺工問題已告一段落，自動化產線導入效益預期將逐季顯現，預估產線擴充後，今年總產能可望提高 2 成以上。