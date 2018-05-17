全球再生能源工作崗位數首破千萬 中國佔比排名第一

韓媒稱，全世界再生能源領域的工作崗位首次突破1000萬個，2017年，中國在再生能源領域共提供了419萬個工作崗位，佔全世界工作崗位的41%。這一數據幾乎是排名第二的巴西的四倍。

據韓國《中央日報》網站5月10日報道，當地時間5月8日，國際可再生能源組織(IRENA)在第15次理事會上發布了《再生能源與工作崗位年度例行報告書》，根據報告書内容顯示，全世界再生能源部門僱傭的總人口達1030萬人。僅在2017年，全世界就新增了50多萬個工作崗位，與2016年同比增長5.3%。特别是太陽能發電事業，不但創造了337萬個工作崗位，再生能源技術領域也收獲了極大成果。國際可再生能源總幹事阿明·阿德南錶示，“就業崗位的增加說明了再生能源在世界各國的低碳經濟增長中起到支柱作用”，“截至2050年，再生能源領域將創造出2800萬個工作崗位”。

報道稱，從各個國家來看，中國隨著逐漸崛起為再生能源強國而顯得尤為突出。2017年，中國在再生能源領域共提供了419萬個工作崗位，佔全世界工作崗位的41%。這一數據幾乎是排名第二的巴西的四倍。位列其後的為美國(81萬)、印度(72萬)、德國(33萬)以及日本(30萬)。在太陽能發電領域，中國的工作崗位所佔比重也佔壓倒性優勢。在全世界337萬個崗位中，共有220萬個(三分之二)聚集在中國。

韓國綠色能源戰略研究所所長李尚勳(音)解釋稱，“中國深刻認識到大氣污染的嚴重性，從2010年開始大力推進減少煤炭使用政策，在此方案的支持下，再生能源比重實現快速增長”。

來源：新華網

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