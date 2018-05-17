十年期美債殖利率最高觸及3.122% 創近7年新高

因美國 4 月零售銷售數據表現不錯，市場對美國經濟的信心增強，本周美元指數、美債殖利率表現不俗。

十年期美債殖利率 16 日突破 3.100 關口後，今天最高觸及 3.122%，為 2011 年以來新高，現報 3.115%。

兩年期美債殖利率今天也再創新高，現報 2.598%，創 2008 年以來新高。

高水位的美債殖利率對於經濟而言可能並非好事。

華爾街見聞此前提到，美銀美林對 223 位基金經理的調查顯示，多數投資者會在十年期美債殖利率處於 3.6% 高位時，將資金從股市轉移到債市。

「老債王」Bill Gross 此前也警告，美國經濟無法承受十年期和三十年期美債殖利率水平超過 3.25%，五年期殖利率超過 3% 同樣如此。

與此同時，做空美債的投資者也正躍躍欲試。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，隨著美債殖利率升破 3%，投資者更有可能加大做空力度，而不是減少空頭部位。

這種預測與市場行為一致。美銀美林對基金經理的這份調查報告還顯示，5 月，投資者們蜂擁做空美債，使得這種交易成了第二大流行的交易。

CFTC 持倉報告也顯示，美國整條利率曲線上聚集的投機性空倉規模達到了前所未有的水平，空倉規模高達約 1170 億美元：

近日美債價格持續重挫，殖利率顯著走高。從市場情況來看，空頭們取得了很好的回報。

美元指數連續三天保持在 93 上方，本周最高 93.63，現報 93.38。