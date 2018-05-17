「髮夾彎」用在刀口上的效益

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

美股三大指數同步下跌，主因來自於公債殖利率升至近七年高點，引發通膨憂慮，美中即將展開貿易談判也令投資人不安。近期台股站回月、季線關卡，一路進攻到 11000 點關卡，只要多頭架構未被破壞，震盪整理後仍有機會走高。

520 在即，行政院連三天早上召開記者會，分別推出解決低薪辦法、新經濟移民法，以及增加育兒津貼，期能解決台灣經濟問題。但副院長施俊吉竟說出台灣低薪是因為外勞拉低，且 2018 年台灣實質總薪資每月 59852 元，創十八年新高。此數據令人咋舌，不知從何而來？仔細對照主計總處公布資料，不難發現這是以偏概全的數字。賴清德也表示，有很多人覺得這個數字沒有反映到大家真實的感受，這個數字是要與不同時間點上的同一個數字做比較的。他了解必然有逾半數人薪資是在這個平均數字以下，各種批評質疑難免，總要有人跨出腳步，這是執政者應當做出的承擔。說錯話了，立刻修正，這也是一種承擔。

政策錯誤了，立即修正，叫做髮夾彎，蔡英文上任後，在不少政策上都出現髮夾彎現象，令人詬病。髮夾彎是一個政治術語，意思是公職人員突然真正或明顯地改變了政策主張或意見，有時甚至能達到截然相反的程度。而且一旦執政者決定動用髮夾彎這個尚方寶劍，絕對所向無敵，古今中外皆然，美中強權也不例外，原來人類最大的本事竟是說話不算話。

美國總統川普最近也出現髮夾彎。他在推文上表示，正與中國國家主席習近平共同努力，讓中國電信大廠中興通訊能恢復營運，避免中國損失太多工作，並已命令美國商務部「辦好這件事」。川普這次政策「髮夾彎」的理由，用的是不讓「中國太多人為此失業」，令人匪夷所思，他不是要讓美國再次偉大嗎？怎麼變成讓中國再次偉大了？川普葫蘆裡賣什麼藥？

自川普下令抵制中興通訊禁止美國供應商供貨後，中興通訊不僅在香港掛牌的股票停止交易，也已停止所有營運。美中再上談判桌，這個髮夾彎挾帶多少利益交換？川普的重大讓步背後實質獲得什麼？髮夾彎如果可以獲得更大的利益，該轉則轉！

來源：《理財周刊》 925 期

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