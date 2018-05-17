嘉楠耘智暴利驚人 近3年利潤飆230倍 淨利複合年增逾14倍

大陸第二大比特幣挖礦晶片製造商嘉楠耘智週二 (15) 日向港交所遞交招股書，招股書顯示，該公司 2017 年利潤為人民幣 3.61 億元，較 2 年前上升了 230 多倍，3 年淨利複合年增率高達 1445.4%。

澎湃新聞報導，嘉楠耘智創立於 2013 年 4 月，註冊資本從最初的人民幣 10 萬元，多次增資為現在的人民幣 3 億元。該公司尚未公佈當前估值，但按照 2017 年 4 月發行新股，寧波卓賢投資管理中心 (有限合夥) 以人民幣 1.5 億獲取其 4.6712% 的股權來看，1 年前估值為人民幣 32 億元左右。

嘉楠耘智市佔率全球第二，第一是比特大陸旗下的螞蟻礦機 (算力占全球 60% 左右)。招股書披露，2017 年嘉楠耘智的礦機算力總量占市場上所有比特幣挖礦產品合併算力的 19.5%。

嘉楠耘智 2015 年、2016 年、2017 年的營收分別是人民幣 4770 億元、人民幣 3.16 億元、人民幣 13.08 億元，2017 年的營收是 2015 年的 27 倍多。從利潤來看，2015 年是人民幣 151 萬元，2016 年成長至人民幣 5254 萬元，2017 年突然躍升到人民幣 3.61 億元，相當於 2015 年的 230 倍以上，複合年增長率高達 1445.4%。

從賺錢能力指標來看，2015 年嘉楠耘智經調整淨利潤率僅為 3.2%，到了 2017 年就飆到了 36%。

嘉楠耘智阿瓦隆礦機銷量從 2015 年到 2017 年呈現躍升態勢，A6(28 奈米) 系列 2015 年賣了 9727 台，2016 年 A6、A7(16 奈米) 系列礦機一共買了 93754 台，近乎前一年的 10 倍，2017 年，A7 系列則賣出了 29 萬台，為前一年的 3 倍。而 2018 年的前 3 個月，阿瓦隆礦機賣了 10.1 萬台。照此速度，今年出售礦機總數較去年還是上升的。

台積電 (2330-TW) 是嘉楠耘智最大代工廠商，嘉楠耘智的總採購額分別是人民幣 2840 萬元、人民幣 3660 萬元和人民幣 6.06 億元。亦即台積電 2017 年從嘉楠耘智獲得了人民幣 3.8 億元的訂單。不過 2 家公司之間並未簽訂長期合同，而是採購單形式獲取供應品並預付金額的。

除了比特幣 ASIC 晶片之外，嘉楠耘智還披露正在研發另外一種加密貨幣的 ASIC 晶片產品，預計 2018 年第 4 季批量生產，現在已經預售了人民幣 5260 萬元。

另外處在研發期的還有人工智慧應用的 ASIC 晶片，也計畫在今年第 4 季投產，主要用於智慧家居、智慧城市、智慧監測、智慧玩具中的語音和圖像識別，以及多種物聯網應用。目前已經有預售訂單人民幣 3820 萬元。

嘉楠耘智登陸資本市場頗為坎坷，這次嘗試已經是第三次。

2016 年 6 月，魯億通 (300423-CN) 宣佈以 30.6 億的估值併購嘉楠耘智 100% 股權，可望借殼上市，但最後因為這次併購方案存在規避借殼嫌疑，加上嘉楠耘智估值過高，給出高業績回報承諾，被深交所多次問詢，最終上市計畫被迫終止。

2017 年 8 月，嘉楠耘智申請新三板掛牌，又遭到全國股轉公司與券商前後三輪回饋問詢，最後放棄掛牌。

直到今年 4 月 24 日，中國證監會副主席姜洋一行來到嘉楠耘智進行調研，在了解公司 2016 年的 A 股併購詳細情況和目前最新的上市規劃後，姜洋說：「不管你們的晶片用於什麼，本質上都還是一家晶片公司，希望你們能在國內上市。」至此嘉楠耘智上新才出現轉機。