中國電信(00728-HK)發布AI終端白皮書 首批AI手機亮相

據人民網消息，5月17日，中國電信(00728-HK)在京發布了《AI終端白皮書》，首批集中採購的人工智能手機也同時亮相上市。

中國電信《AI終端白皮書》全面闡述了中國電信對AI手機終端的理解與需求，從AI算力、AI能力與AI應用方面規範定義人工智能手機。為牽引産業鏈不斷提升AI手機能力與體驗，白皮書在平台要求方面提出了硬件運算單元、深度學習框架等要求;能力要求方面提出了人臉識别、語音助手、場景識别與系統優化等功能、性能要求;應用要求方面定義了美顔、背景虛化、照片分類、AR視頻、翻譯等AI應用體驗需求。中國電信賦能終端産業發展推出AI服務應用，白皮書定義了智能碼號安全、統一賬號、小翼管家、智能雲、智慧健康雲等AI服務應用在終端上的實現需求。中國電信聯合11家廠商首批推出17款終端，滿足消費者AI手機需求。

中國電信錶示，旗下天翼電信終端有限公司與海信、百合、廣信、小辣椒四家廠商深度合作集採四款千元AI手機，集成了中國電信智能碼號安全、統一賬號、小翼管家、智能雲、智慧健康雲服務等AI産品，為移動用戶在信息安全、互聯網賬號、智慧家庭和雲服務等領域提供新的智能體驗。

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