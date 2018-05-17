【大行報告】安信國際升吉利(00175-HK)目標價至35元 評級買入

安信國際發表報告指，吉利汽車(00175-HK)的新能源技術，在北京車展上大放異彩。該行認為此次北京車展吉利的重心是推廣新能源汽車技術及産品，博瑞GE標志吉利開始向新能源車企轉型。憑借柔性化的生産能力，吉利的博越、GL、GS、帝豪等爆款車型均會推出混動、插電式混動版本，2019年吉利新能源車銷量佔比會迅速提升。

該行指，2018年下半年公司進入産能提升期和新車上市密集期，相信吉利的産能在下半年會有所提升，為2019年衝刺200萬銷量目標做準備。此外，4月銷量保持快速增長(按年升49%)，領克銷量創下新高，相信下半年隨著新車型增加以及産能提升，吉利汽車全年銷量可以達到170萬。

報告稱，2018年吉利汽車銷量增速仍然遠超於行業平均，銷量結構持續優化，為業績高增長打下基礎。隨著吉利新能源車型銷量提升，公司的估值仍有提升空間。上調公司2018年目標價至35港元，較現價有45%的上升空間，評級買入。

截至發稿，吉利汽車跌0.43%，報23.1元。

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