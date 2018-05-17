郭台銘：富士康正在發展區塊鏈金融

富士康科技集團總裁郭台銘指出，以前虛擬經濟壓倒一切，現在實體經濟即將迎風而來。

郭台銘今日(17日)出席第二屆世界智能大會上發表了《實體經濟＋數字經濟＝工業互聯網》的演講，他表示工業互聯網有三大特征：一是網絡效應，工業互聯網平台價值是消費互聯網平台的100倍，因為工業互聯網平台連接的人機物的數量遠遠大於消費互聯網平台連接的人的數量；二是馬太效應的特征，工業互聯網平台上的工業APP和用戶達到一定規模後，平台可能形成爆發式的增長；三是替代效應，工業互聯網平台能夠極大的降低企業信息化部署的時間、成本和難度，同時重構工業知識的沈澱、覆用和傳播，而這將徹底改變兩化融合的實現路徑。

「從經濟的視角來看，2025年，工業互聯網創造了82萬億美元的經濟產值，是全球經濟總量的二分之一。」郭台銘表示。

郭台銘認為人工智能分兩種智能，實體經濟與虛擬經濟所談的人工智能截然不同。「比如國內互聯網企業的人工智能是發散性的，是認知和感知的。我們這種人工智能是結構型的、聚集性的，必須要精簡到毫米不差，而不是認知、感知。」郭台銘舉例說，在做汽車上，互聯網公司只能做娛樂系統。

此外，郭台銘透露，為將來打通所有環節，富士康正在發展區塊鏈金融。區塊鏈中的密碼學、共識機制等，將為供應鏈金融提供技術支撐。

來源：央廣網 記者 王明月

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