45%香港食品股淪為仙股 中國聖牧擔綱虧損王

據《證券日報》統計，截至 5 月 15 日，71 家港股食物飲料行業公司中，有 32 家公司股票淪為仙股，佔比 45%，部分公司甚至處於長期停牌中，停牌天數超過 1 年以上；其中中國聖牧去年虧損港幣 9.85 億元，成為 32 家仙股的「虧損王」。

「仙股」又稱未細價股、老千股，指市值跌至 l 元以下的股票，「仙」即 cent 的音譯。在香港資本市場中存難大量仙股，業績差、基本不派息、大股東重度持倉且減持頻繁、流通股少、成交量低、頻繁通過股東大會決議合股、供股、配股等多種合法形式，反復攤薄小股東權益常發生這些仙股中。

在 98 家 A 股食品飲料公司中，僅有蓮花健康 (600186-CN) 一家股價處於人民幣 2 元價位區，而不足人民幣 5 元的低價股僅有 11 家。與之相比，71 家港股食物飲料公司中，45% 的公司股價低於港幣 1 元，顯然它們在資本上並未受到過多投資者的青睞。

統計顯示，32 家仙股公司中，有 2 家公司股價以「分」為單位，以 5 月 16 日股價為準，它們分別為萬亞企業控股 (8173-HK)、中國幸福投資 (8116-HK)，每股股價為港幣 0.027 港元和港幣 0.072 元。而美捷匯控股 (1389-HK)、中國糖果 (8182-HK) 和通天酒業 (0389-HK)3 家公司的股票價格在港幣 0.1 元左右，分別為港幣 0.1 元、港幣 0.11 元、港幣 0.12 元。

這 32 家仙股中，有 19 家發佈了 2017 年年報，其中 9 家去年實現歸屬於股東的淨利潤為虧損。虧損最大的當屬中國聖牧 (1432-HK)，公司去年虧損港幣 9.85 億元，目前的股價為港幣 0.84 港元。其次是蠟筆小新食品 (1262-HK)，去年虧損港幣 2.89 億元，目前股價為港幣 0.53 港元。

中國聖牧股價

而虧損額超過億元的還有區塊鏈集團 (0364-HK) 和克莉絲汀 (4541-HK)，去年 2 家公司分別虧損港幣 1.46 億元和港幣 1.29 億元，股價分別為港幣 0.217 元和港幣 0.55 元。

相比股價跌用「分」為單位的股票，71 家港股食物飲料行業公司中，每股港幣 5 元以上的公司有 14 家，其中，7 家股價超過港幣 10 元。

超過港幣 10 元的公司包括 H&H 國際控股 (1112-HK)、青島啤酒 (0168-HK)、華潤啤酒 (0291-HK)、蒙牛乳業 (2319-HK)、VITASOY INTL(0345-HK)、康師傅控股 (0322-HK))、頤海國際 (1579-HK)。5 月 16 日，它們的股價分別為港幣 58.9 元、港幣 48.6 元、港幣 36.05 元、港幣 27.25 元、港幣 24.3 元、港幣 16.52 元、港幣 11.06 元。

值得一提的是，目前股價排名 71 家食物飲料行業中第一的 H&H 國際控股，公司股價自 2017 年 7 月的港幣 20 元一路上揚，1 年內翻了 1 倍，目前公司市值達到港幣 377 億元，公司股價高漲與公司業績相匹配。

H&H 國際控股股價

根據 H&H 國際控股發佈的 2017 年業績顯示，2017 年健合集團 (前稱合生元) 銷售收入達到港幣 80.95 億元，年增 24.4%。調整可比經營利潤 (Adjusted EBITDA) 港幣 22.46 億元，年增 24.4%，經調整可比純利 (Adjusted Net Profit) 港幣 12.08 億元，年增 36.7%。

其中，2017 年健合集團的嬰幼兒營養及護理用品業務收入為港幣 46.81 億元，年增 22.5%；成人營養及護理用品業務收入為港港幣 34.14 億元，年增 27.3%。

另外，青島啤酒、華潤雪花、蒙牛乳業都是國內行業龍頭企業，擁有品牌實力和穩健的發展戰略，因此，公司股價也受到資本市場的追捧。5 月 16 日，青島啤酒港股市值為港幣 318 億元、華潤雪花市值為港幣 1170 億元、蒙牛乳業市值為港幣 1070 億元。

從股價表現來看，充分反應了香港資本市場是一個自治的市場，擁有業績支撐的優質標的企業會獲得投資者的青睞，反之，那些資質一般的企業則缺乏流動性。