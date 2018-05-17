遠雄人壽啟動獵才計畫 擴大招募2000名業務員

隨著畢業季及換職潮即將來臨，遠雄人壽全面啟動徵才計劃，今 (2018) 年釋出逾 2000 名職缺，擴大招募專業業務人才，並推出「獵才專案」，招募同業優秀的業務主管轉戰遠雄人壽。

遠雄人壽副總經理張習正表示，人才是企業最重要的資產，好的人才更需要寬闊的舞台發揮所長，遠雄人壽已正式啟動獵才計畫，包括「新人新雄鷹」及「菁英轉戰雄大」兩大增員專案，預計招募超過 2000 名業務菁英及內勤業務企劃人才。

其中「新人新雄鷹專案」目標是引進有抱負的職場新鮮人、目前就業中想要轉職，與二度就業的求職者，提供 9 個月獎金，以穩定創業初期收入的不穩定，讓新人更容易定著；而「菁英轉戰雄大專案」則提供 24 個月的財務補助津貼，給予轉換跑道的同業主管高額組織發展獎金當誘因。

張習正進一步表示，遠雄人壽持續推動「五年獵才計畫」，未來五年，將持續壯大業務部隊，維持業務人力成長率第一名的目標。

遠雄人壽目前專職人力 3500 人，業務員第 13 個月定著率 74%，優於多家大型同業，例如：國泰 63.7%、南山 55.9%、富邦 57.6% 等，在推動「五年獵才計畫」後，希望至 2022 年目標專職人力能達到 8000 人。

遠雄人壽經營穩健落實專業經理人制度，累計資產總值已逾 4000 億元，且連續二年榮獲中華信評 twA + 評等，資本適足率 (RBC) 持續超過 300% 以上。2017 全年營業收入達 721.7 億元，稅後獲利 19.3 億元，較前年同期成長 123%，榮登興櫃企業獲利增加第一名。