國內房市回溫帶動鋼筋需求上升 有利豐興、東和鋼鐵等營運

鋼鐵股挾風電題材者如中鋼構 (2013)、新光鋼(2031)、世紀鋼(9958) 等，今日表現持續強勢，中小型鋼鐵股如千興 (2025)、佳大(2033)、新鋼(2032)、威致(2028) 等股價，亦相對大盤強勢。法人分析，美國 3 月 8 日宣布對進口鋼鐵課徵 25% 關稅，對進口鋁材課徵 10% 關稅，且台灣不在美國首波七個豁免國家之列，造成台灣鋼鐵股近期走勢備受壓抑。 但觀察中國政策上持續去產能，鋼鐵產業秩序趨於正向，鋼價亦穩步調升，鋼鐵產業大環境較以往好轉，長線來看，鋼鐵業者營運成績應逐步轉佳。



就與房市景氣相關的鋼筋廠豐興 (2015)、東和鋼鐵(2006) 來說，國內房市回溫帶動鋼筋需求上升，對公司營運形成有利支撐。



豐興耗資 24.66 億元興建的后里新鋼筋廠，1 月正式試車，舊產線已廢棄，以新生產線取代，年產能 70 萬噸。



東鋼在台灣及越南也持續擴產，桃園觀音廠軋鋼新產線年產 80 萬公噸，越南廠小鋼胚年產 100 萬公噸，今年開始除了銷售鋼胚，鋼筋與小型鋼也開始銷售，以供應越南當地快速成長的基礎建設需求，預期可貢獻營收 15% 以上。



法人指出，自 3 月中以來，原料廢鋼報價緩步走跌，但鋼筋報價仍維持在每噸 1.77 萬至 1.8 萬元之間，顯示下游需求回溫，預期將有利於豐興及東和鋼鐵業績成長。



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