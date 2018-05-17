剛要組閣市場就崩？義大利極右翼政黨領袖怒斥投資者

「他們試着以上升的利差，下跌的股市等尋常的要挾手段來阻止我們。這一次，變化正在到來，會有更多的工作，更少的非法移民，更高的安全性，更低的稅率。# 義大利優先」

這是義大利北方聯盟政黨領袖 Matteo Salvini 昨日在 Facebook 上發布的帖子。他認為投資者拋售義大利資產，是在組建新政府的關頭要挾兩黨。

昨日，《赫芬頓郵報》爆出五星運動黨和北方聯盟黨的一份談判草案顯示，五星運動黨和北方聯盟黨正在研究設計歐元區的退出機制，考慮令歐洲央行免除其在 QE 中購買的 2500 億歐元的義大利公債，並要求歐盟降低對義大利的預算獻金要求。

上述兩個政黨的執政聯盟常被貼上「反歐盟、反移民、反全球化、反建制、民粹」的標籤。計劃退出歐元區的相關報導出現後，對義大利政治風險的擔憂急劇上升。

義大利債券慘遭拋售，義大利 10 年期公債殖利率大幅上升，最高觸及 2.12% 漲 17 個基點，與同期限德債的利差擴大到 150 個基點，為今年 1 月以來最大。

股市也應聲下跌，義大利富時 MIB 指數收跌 2.32%，IT40 指數跌 2.32%。

不過，其後義大利媒體 Ansa 報導稱五星運動和聯盟黨達成了協議，去除了義大利可能退出歐元區的條款，只是建議修改歐盟的某些創始條款。

義大利在今年 3 月舉行公投，中右翼聯盟以 37.3% 的得票率居首（其中北方聯盟黨得票率 17.6%，前總理貝盧斯科尼帶領的義大利力量黨 14.1%），五星運動黨以 32.4% 的得票率位列第二，成為得票率最高的單一政黨。

各黨派或聯盟的得票率都沒有超過 40%，懸浮議會出現。在磋商聯合執政的過程中，貝盧斯科尼決定退出組閣談判，為五星運動黨和北方聯盟黨組閣帶來關鍵轉機。

為了爭取更多的選民，反建制的五星運動黨在競選的過程中一度收斂不少，鮮提反歐元的立場。因此對義大利政局的擔憂，一度也被中東局勢、貿易戰等其他議題沖淡不少。

「我們開始考慮五星運動 / 聯盟的執政聯盟的那一瞬間，焦慮的情緒就已四起，」五星運動黨領袖 Luigi Di Maio 稱，「我在歐洲執政者那裡看到了某種恐慌，不過他們並不怕我。」

作為歐盟的創始成員國，一個對更加緊密和紀律更嚴格的歐盟持有懷疑態度的義大利，將會是德法兩國推進歐元區改革的重大障礙。