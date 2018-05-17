【IPO追蹤】鐵塔公司估值2670億

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鐵塔公司日前遞交主板上市申請，《東方日報》引述券商紛紛發報告，其中富瑞預測，鐵塔公司上市前估值達2670億元人民幣，估計上市若出售20%新股，集資額將達約108億美元，最快在六月底七月初在港上市。大和資本指，鐵塔公司於去年擁有超過187萬座鐵塔站址，佔有通信鐵塔基礎設施服務市場逾97%市佔率，去年純利雖處低水平，但稅、息、折舊及攤銷前毛利率（EBITDA margin）達59%，相對較高。站均租戶比率亦升至1.43倍，未來5G發展料成增長動力，予保守估值1,680億元人民幣，但若以現金流折現法計算，估值或達3,860億元人民幣。 大和預期，現分別持鐵塔公司28%、27.9%股權的中國聯通(00762-HK)及中國電信(00728-HK)將受惠，又指電訊三雄被嚴重低估，維持對行業正面看法。 富瑞研究報告指，鐵塔公司財務數據符合預期，包括負債高企，淨負債對EBITDA為3.7倍，相信鐵塔未來會以上市籌集資金減輕負債壓力。而由於新建站址數量較多，其資本開支及EBITDA亦高於預期，並估計旗下站址有68%已升級，未來有關方面支出或可降低。