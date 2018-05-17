危機就是轉機 半導體封裝材料商駿碼科技今起招股 5/30登創業板

半導體封裝材料製造商駿碼科技 (8490-HK) 今 (17) 日起至下週三 (23 日) 招股，發售 1.7 億股，每股招股價港幣 0.42 元至港幣 0.58 元，每手 5000 股，入場費港幣 2929.23 元，5 月 30 日在創業板掛牌。南華融資為其獨家保薦人。

綜合香港文匯報、星島日報報導，駿碼科技主要從事開發、製造及銷售鍵合線及封裝膠，以招股中間價港幣 0.5 元計，集資淨額約港幣 5600 萬元，計劃集資所得其中 54.3% 用作擴大產能及升級生產設施；30.5% 投放研發資源，購置機器及設備；7% 用於增加銷售及營銷活動，餘額用作一般營運資金。

近期中美貿易談判的一大焦點是在晶片貿易之上。駿碼科技執行主席周博軒表示，由於事件令中國政府更有決心推動國內的半導體研發，因此貿易戰不但無礙公司未來業務發展，反為有利。

他並指公司所製造的鍵合線，國內市場上多為外國進口，由於貿易戰的關係，不少進口商因擔心外國停止供應，而主動接觸公司洽談作為後備供應商。

對於近期手機業務出現下滑的現象，可能影響半導體的銷售。周博軒表示，集團所出售的半導體為供應鏈的上游位置，加上集團客戶眾多，目前有 300 名客戶，而手機只是其中一種需要半導體的產品，料不會直接受影響。

駿碼科技獲得不少名人祝福，當中包括「歌神」張學友和有「小巴大王」稱號的馬亞木，而馬亞木更成為主要股東之一。昨日於記者會播出一條張學友的祝賀短片，被問及對方是否有意未來入股集團，執行主席周博軒表示，與張學友屬於多年好友，感謝對方身體力行拍片祝賀集團上市，不過未有正面回應對方會否入股之事。

其他新股方面，皇岦國際教育 (8105-HK) 和智紡國際控股 (8521-HK) 昨 (16) 日掛牌，股價均有不錯的表現。皇岦國際教育開報港幣 0.47 元，最高見港幣 0.5 元，全日收港幣 0.485 元，較上市價港幣 0.4 元高 21%，每手賬面賺港幣 425 元；成交 5.02 億股，涉資港幣 2.4 億元。

智紡國際開報港幣 0.55 元，高見港幣 0.68 元，低見港幣 0.54 元，收報港幣 0.65 元，較上市價港幣 0.58 元高 12%，每手賬面賺港幣 350 元；成交 1.56 億股，涉資港幣 9285 萬元。