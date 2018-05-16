安樂工程申請上市 2成收入來自政府 舵手大有來頭

再有新股挾政界人氣申請在港上市，4 月底向港交所 (0388-HK) 遞交上市申請的安樂工程，大股東兼主席正是現任律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶。潘樂陶透過 Arling Investment 持有安樂工程 84.63% 股權，1 名獨立非執董是現任立法會議員、行政會議非官守成員林健鋒。

《星島日報》報導，安樂工程最大業務是屋宇裝備工程，曾參與港珠澳大橋、昂船洲污水廠及科學園擴建等工程，佔 2017 年的收入 62.4%，其次為環境裝備工程佔 25.3%。按工程來源分類，政府部門佔其收入 20.2%，非政府部門佔 79.8%。逾 78% 的收入來自香港，大陸則佔 14.9%。

安樂工程於 2017 年營收為港幣 4.34 億元，較 2016 年的港幣 1.2 億元，大增 2.59 倍，收入升 12.5%。

另一方面，大陸比特幣挖礦機製造商嘉楠耘智 (Canaan) 昨 (15) 日上載初步招股文件，擬來港主板上市，將是香港首檔挖礦機股。日前有消息指，該公司擬集資最多 10 億美元(約港幣 78 億元)。該公司去年獲利港幣 3.61 億元，年增 5.87 倍；收益港幣 13.08 億元，年增 3.14 倍。

港鐵 (0066-HK) 主席馬時亨有份投資的叙福樓 (1978-HK) 首日招股，傳公開發售部分已錄得多過 10 倍超購，錄得近港幣 2.98 億元保證金，相當於公開發售集資港幣 2600 萬元的超額認購逾 10 倍。

21 世紀教育 (1598-HK) 錄得約港幣 5200 萬元保證金，較公開發售集資港幣 4100 萬元超購。

去年以港幣 531 億元將百麗私有化的高瓴資本和鼎暉投資，正考慮分拆運動服飾分銷業務於 2019 年在港上市，集資大約 10 億美元 (約港幣 78 億元)。

有報導指分拆初步階段，包括管理層在內的百麗所有人有可能否決此建議。對此，高瓴資本和鼎暉投資均不予置評，百麗發言人則表示未能即時評論。

早前傳將來港上市的瑞典富豪汽車 (Volvo)，據英國媒體指，吉利汽車 (0175-HK) 母公司吉利集團向牽頭承銷銀行要求，除非富豪汽車估值達 300 億至 400 億美元 (約港幣 2355 億至 3120 億元)，否則吉利不會出售持股。據報，以 300 億美元計，相當於富豪汽車 10 倍本益比，遠高於寶馬及戴姆勒的 2 至 3 倍本益比率。

今 (16) 日掛牌的智紡國際 (8521-HK) 及皇岦國際教育 (8105-HK)，暗盤齊上升，分別每手最多賺港幣 300 元及港幣 325 元。