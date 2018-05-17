【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週三上升，零售及科技股領漲，儘管美債收益率走高。道瓊斯指數上升 0.3% 至 24,769 點；標準普爾指數上升 0.4% 至 2,722 點；納斯達克指數上升 0.6% 至 7,398 點。

油價週三上升，因 EIA 公布上週美國原油庫存降幅超預期。紐約 6 月期油上升 0.3% 至每桶 71.49 美元。金價上升，因美元回落。紐約 6 月期金上升 0.1% 至每盎司 1,291.5 美元。

香港和內地股市週三下跌。教育股大幅上漲，中國新華教育（2779.HK）及澳洲成峰高教（1752.HK）分別上升 8.9% 及 36.0%；博彩股錄得下跌，其中永利澳門（1128.HK）股價下跌 4.3%。個股方面，必瘦站（1830.HK）發布盈利預喜，股價大漲 9.9%；神州租車（699.HK）首季股東應佔溢利按年增長 8.8%，股價上漲 5.6%。恒生指數下跌 0.1% 至 31,110 點，國企指數微跌至 12,440 點，香港股市成交金額減少 4.5% 至 1,005 億港元。上證綜合指數下跌 0.7% 至 3,170 點，滬深兩市成交金額增加 5.0% 至人民幣 4,011 億元。

◆行業及公司新聞

◇沽空機構 Glaucus 前研究總監自立門戶並已鎖定一支具規模的港股沽空。

◇此前招股的敘福樓（1978.HK）孖展認購獲逾 53 倍超購，有消息指其國際配售已足額，並獲得中國人保入飛。

◇南海石油（76.HK）宣布核數師聯禾已辭任。

◇德昌電機（179.HK）發布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，營業額 32.4 億美元，同比增長 16.6%（未計入收購及匯率變動影響營業額按年上升 8.1%）。雖然毛利率同比下降，但因營業額增長及分銷及行政費用輕微下降，股東應佔溢利 2.6 億美元，按年增加 11.0%。建議派發末期股息每股 34 港仙，全年共 51 港仙，同比上升 2.0%。現價相當於 11.0 倍 2018 財年市盈率。公司預計 2019 財年自身業務營業額增幅與 2018 財年相若。

◇騰訊（700.HK）發布 2018 年首季業績，收入人民幣 735 億元，按年增加 48.4%，高於市場預期約 4%；期內金融資產公允價值收益錄得人民幣 60.4 億元（2017 年同期：無），股東應佔溢利錄得人民幣 233 億元，同比上升 60.9%；非通用會計準則下股東應佔溢利同比上升 28.9% 至人民幣 183 億元，符合市場預期。昨天 ADR 價格於業績公布後大漲 6.8%，相當於每股 422.3 港元，較昨天香港收盤價溢價 6.6%。

◇IGG（799.HK）昨天回購 50 萬股，相當於現有股本 0.038%，累計尚未註銷股份為 0.437%。

◇千百度（1028.HK）宣布以每股 2.4-3.0 港元（最後收盤價為每股 2.42 港元）配售最多 5.5 億股（相當於現有股本 26.5%），其中王府井（600859.CH）、豐盛（607.HK）控股股東季昌群先生及眾邦金控董事長陶文先生預期將合共認購 2.9 億港元相關股份，淨集資額 14.8 億港元（配售價中位數），將用於償付收購事項代價、償還借款及一般營運資金。

◇雲裳衣（1709.HK）宣布以每股 0.48 港元（較最後收盤價折讓 20.0%）配售最多 1.3 億股（相當於現有股本 12.5%），淨集資額 5,860 萬港元，將用於發展自有服裝品牌或收購有關品牌、提升供應鏈效率及擴展銷售網絡、及一般營運資金。

◇浩澤淨水（2014.HK）宣布以每股 2.0 港元（較最後收盤價折讓 2.0%）配售最多 9,000 萬股（相當於現有股本 4.4%），淨集資額 1.8 億港元，將用作一般營運資金。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

