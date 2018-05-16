天時軟件(08028-HK)擬5000萬港元認購電子競技娛樂公司28.57%股權

天時軟件(08028-HK)公布，於2018年5月16日(交易時段後)，認購方天裕香港(公司的全資附屬公司)與電子競技娛樂有限公司(目標公司)及擔保方訂立認購協議，據此，認購方同意認購相當於維爾京公司於交割後的經擴大已發行股本約28.57%的認購股份，認購價格為5000萬港元。

目標公司為於2012年6月1日於香港註冊成立的有限公司。目標集團(包括目標公司、維爾京公司)主要經營提供電競活動廣告及推廣服務以及定期組織電競賽事。其經營擁有1.7萬多名會員的電競遊戲平台，每年於廣東、香港、台灣及東南亞舉辦超過100場大規模線上及線下電競比賽及活動，參與人數約達兩百萬。

目標公司曾承辦多場大型活動，包括香港電競音樂節、(香港及台灣)電競節、ROG 大師賽、索泰杯大師賽等，吸引超逾一百萬人參賽，在線觀看人數達一千五百萬。目標公司自成立後營業額增長迅速。因營業額快速增長，目標公司在2017香港德勤高科技高成長20強中排名第7，同時在2017中國德勤高科技高成長50強中排名第36。

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