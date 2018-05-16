馬化騰：小程序是他引以為傲的微信平台創新

騰訊(00700-HK)自2017年1月起在微信中推出的「小程序」服務。騰訊的季績報告披露，微信及WeChat合併月活躍賬戶達10.400億，同比增長10.9%。小遊戲的推出大獲成功，令小程序生態系統整體受益。

騰訊主席馬化騰出席股東大會時表示，小程序是他引以為傲的微信平台創新，出現時已有數十萬個小程序活躍運作，目前很多開發者亦有意轉向小程序，屬好的開始。

報告中指出，集團於三月底向第三方遊戲開發商開放小遊戲平台，目前逾500個小遊戲已上線。小程序日益受歡迎，促進更多零售商及其他開發商擁抱小程序。集團為商家推出的掃碼購功能，為集團的智慧零售舉措之一，該解決方案整合了小程序與微信支付，客戶可避免高峰時段排隊結賬，提高了交易效率。其中大型超市先行採納這一創新解決方案，提高了交易效率。

會上有股東提問為何不在微信主頁設小程序的入口，馬化騰則指他期望能有更個性化的場景，而非將所有東西都放在用戶面前。

對於朋友圈的信息是否需要介入管理，馬化騰透露團隊考慮了兩、三年仍未能決定，他認為朋友圈的信息屬私密社交，與公開平台不同，假如被後台算法修改或會引起爭議。

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