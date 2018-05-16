中國原油期貨交易爆熱 或許該感謝川普制裁伊朗

美國總統川普對伊朗恢復制裁後，上海原油期貨上周一度在全球交易比重拉高到 12%，有直追紐約商品交易所 WTI（西德洲中級原油）期貨和洲際交易所布蘭特原油期貨形成三足鼎立的氣勢。

上海國際能源交易所（INE）3 月 26 日掛牌交易，以人民幣計價的原油期貨交易激增，主要受惠於美國對伊朗恢復制裁， 上周三的原油期貨交易量創下 24 萬口的新紀錄，較前一日交易量擴增一倍，同時帶動上周在全球原油期貨比重由首周的 8% 拉升到 12%。

制裁帶動人民幣計價的原油期貨需求

國際資產控股（INTL SCStone）駐新加坡衍生品業務業務副總裁 Barry White 接受《路透》採訪時表示，中國是伊朗原油的最大買主，最近上海原油期貨交易量大增，和美國的制裁有部分相關，制裁可能會加速第三種原油期貨指標的進程。

BMI Research 在報告中指出，限制伊朗石油銷售及缺乏美元融資下，將帶動人民幣計價的上海原油期貨的需求。

資深石油交易員 John Driscoll 上周也表示，伊朗貿易商可能選擇進行以人民幣計價的中國原油期貨交易，藉以規避對以美元計價的貿易和美國銀行的任何限制。

影響能持續多久？

不過，部分業內人士則質疑伊朗貿易商的交易對中國原油期貨產生能否產生長期影響，因為伊朗原油不能交付上海原油期貨合約。

即使如此，在中國國有企業和外國投資人參與交易下，上海原油期貨交易量大增，仍超出了原本的預期。