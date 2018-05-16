大同辦現增風波再起 股東將遞交陳情書呼籲退回

大同 (2371-TW) 經營權之爭風暴由去年延燒至今仍未平息，加上擬辦理 4 億股現增引來股東強烈不滿，預計明 (17) 日將前往金管會證期局遞交陳情書，且將召開「大同電廠攏是假，揪出增資禿鷹集團」記者會，除要求退回大同增資案，同時也要求主管機關和檢調單位揪出禿鷹集團，追究內線交易。

大同積極布局太陽能光電事業，去年底董事會通過擬辦理現金增資，引來股東不滿，風波至今尚未平息，周刊爆料指出，大同擬在台南七股「漁光特區」建置太陽能電廠，因應資金需求，所以將辦理現金增資，且已將現增案送交給金管會證期局，但是調查發現，大同並未向台南市政府、台電、經濟部等單位提出申請案。

根據周刊報導，除了未向任何主管機關申請之外，連當地的民眾也不知道「漁光特區」在那裡，根據相關法規，在提案建太陽能電廠前需辦說明會取得居民同意，還有環評審核等，估計流程至少要 1 年以上時間。

中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅指出，大同以建置台南七股「漁光特區」太陽能電廠的理由宣布辦理現金增資，但至今未向相關單位提出光電申請案，連漁光特區在哪都沒人聽過。

他質疑，禿鷹集團利用大同現金增資訊息分三階段摜壓股價牟取暴利，小股民損失慘重，預計明日將率大同股東到證期局遞送陳情書，抗議大同電廠攏是假，要求退回增資案；同時也要求主管機關和檢調單位揪出禿鷹集團，追究內線交易。

大同今年第 1 季財報出爐，首季營收 166.21 億元，毛利率 6.91%，營益率 - 10.94%，本業虧損逾 18 億元，加上精英 (2331-TW) 、華映 (2475-TW) 、綠能 (3519-TW) 、尚志 ( 3579-TW)、福華 (8085-TW) 等公司虧損，首季每股虧損 0.34 元。

大同在資產開發案部分，板橋土城廠開發案大同莊園第 1 期銷售金額約 100 億元，市場推估利益約 20 億元，預期最快可在第 3 季末或第 4 季初認列；近幾年來積極布局太陽能光電市場，今年累積接單 300MW，可望達成併聯發電 113MW 目標。

大同旗下同陽能源預計 9 月在華映廠房屋頂建置 2.6MW 太陽能電廠，另外，預計投資超過百億元在台南七股興建總容量 120MW 的太陽能電廠；大同預計辦理現增，主要資金用途也在於興建太陽能電廠的需求；大同原預計辦理 5 億股現增，日前則是將辦理額度上限調整為 4 億股，每股發行價格則從原預計的 14 元調高到 18 元，主要是因股價上漲的因素，預估籌資金額約 72 億元。