氣立6億元CB瞄準大陸投資案 今申報生效

自動化氣壓元件製造廠台灣氣立 (4555-TW) 今、明年訂單能見度高，公司送件擬發行 6 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資，並在今 (16) 日申報生效，這也是台灣氣立上市掛牌 2 年多以來首度進行市場籌資，按照台灣氣立之與主辦券商富邦證券規劃時程，此籌資案是針對大陸投資案，最快第 2 季完成。

台灣氣立今年首季稅後純益 5830 萬元，季增 66%，年增 20 倍，每股純益為 0.87 元，第 2 季營運也在加溫之中，4 月營收創新高，達 1.58 億元，月增 9.16%，年增 27.55%，今年前 4 月營收為 5.37 億元，年增 38.34%。

台灣氣立上海松江新廠已於 3 月正式量產，估計今年產能可增加 30% 以上。氣立主管指出，由於新加入團隊公司營收挹注，推升 4 月營收創新高，也與公司預期相符。

台灣氣立去年第 3 季以人民幣 3200 萬元購買邦燁 80% 股權，朝上游模具、壓鑄與五金加工進行垂直整合，不但有效控制成本、提昇產能，也等同取得上海地區金屬表面表理執照，順勢切入車用產品領域，增添新成長動能。法人估計，邦燁今年約可貢獻台灣氣立約 2.5 億元營收。

台灣氣立並將投資在浙江平湖取得 4 畝土地，設立 5 萬平方公尺廠房面積新廠，預計明年第 2 季完成新廠首期工程，邦燁也將在平湖設立生產線，隨氣立一同進行產能擴充。

台灣氣立去年稅後純益 1.62 億元，年增 16.84%，每股純益為 2.41 元，符合法人預期；董事會擬對去年盈餘，每股擬配 2 元現金股利。