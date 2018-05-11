全球「去煤」時代 日本卻要大建36座煤電廠

發達國家如今逐漸拋棄燃煤作為能源，據「Business insider」網站報導，日本過去兩年至少開放了 8 座新的燃煤電廠，而且計劃未來十年內至少再增加 36 座。

日本政府上個月出台的官方能源計劃中，明確了到 2030 年煤電將佔該國能源的 26%，這和之前設立的煤電占比 10% 的目標大相徑庭。

日本政府不顧環保團體的批評，違反此前減少溫室氣體排放的承諾，大規模利用煤電也是迫不得已。

首先，福島核事故之後，日本民眾對核能失去信心。在上述官方能源計劃中，核電比例從現在的 29% 提高到 2030 年的 50% 的計劃，也作廢了。

其次，和天然氣石油相比，煤炭是更經濟實惠的選擇。日本能源依賴進口，目前國際油價重拾漲勢，布油一度衝擊 80 美元關口，創近 3 年半以來新高。

美國退出「伊核協議」之後，石油主產區中東局勢更加不穩定，未來可能進一步增加油價上行的風險。

日本選擇重新擁抱煤炭的同時，全球煤炭市場似乎也正在復甦。

2015 年，由於全球煤炭市場供過於求，中東等地的廉價石油大量湧進國際能源市場，世界能源生產消費結構改變，全球煤炭價格暴跌。當年 4 月，歐洲煤炭價格跌至八年來的最低點。

曾經輝煌的英國煤炭工業進一步衰退，英國政府決定關閉最後一個深層煤礦凱靈利煤礦，標誌着始於 300 年前工業革命的光輝歷史將徹底結束。

2018 年，全球能源格局似乎有利於煤炭市場。數據顯示，亞洲兩大經濟體中國和印度依然嚴重依賴煤炭，使用量正在增加。

據中國海關數據，今年 1-4 月中國煤炭進口量較上年同期增加 9.3%，至 9768 萬噸。

湯森路透供應鏈和大宗商品研究（Thomson Reuters Supply Chain and Commodity Forecasts）數據顯示，2018 年 1-4 月，印度進口小幅增加至 6040 萬噸，較上年同期的 5860 萬噸增加 3%。路透社稱，持續兩年的印度煤炭進口下降勢頭有望在 2018 年結束。

煤炭需求的上升，資本市場給出了積極的反應。今天（11 日），國內黑色系在期貨市場和 A 股市場紛紛大漲，焦炭漲幅近 4%。