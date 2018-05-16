淳紳推電動車及自駕系統 月底可望展示初步成果

淳紳 (4529) 投資昶洧集團發展電動車，取得美國、中國大陸、歐洲等多國近 200 項專利，獲選為「2017 年德勤亞太區高科技、高成長 500 強」企業。淳紳投入研發的自動駕駛系統，預計月底也將有初步成果展示。淳紳董事長沈瑋強調，電動車科技趨勢難檔，市場競爭越來越激烈，不過昶洧集團從一開始就決定要做出區隔，包括電動車核心的電池管理系統以及底盤都是自行開發，並獲得多國專利認證。沈瑋表示，今年有更多專業工程師加入團隊，投入高效能動力馬達研發，雖然又是燒錢的項目，不過卻能掌握獨家技術、創造未來的產業價值，該花的就不能省。



淳紳研發長謝豐吉表示，目前測試的自動駕駛，在限定的空間內，可以感應和前車距離以及週邊障礙物，並且由控制器操控方向以及作出自動剎車等反應。淳紳表示，未來也可能和大學相關科系進行產學合作交流，除了培養科技人才，也希望加強推動台灣電動車產業發展的力道。



淳紳指出，在此次評比中以 185% 的成長率排名 500 強中的 274 名，在獲選的 101 家台灣企業中排名第 21 位，是唯一獲選的汽車相關企業。國內包括神盾 (6462)、鴻海集團旗下的樺漢科技(6414) 也都名列其中。該評比由國際四大會計師事務所之一勤業眾信所屬的德勤國際 (Deloitte Global) 主辦，從 2002 年開始，每年都會選出亞太區成長最快速的 500 家科技公司。



根據德勤公布的評選標準，是以 2014-2016 年的營收成長率為基準，年營收至少達到 5 萬美元，獲選企業需具備或開發專利技術的能力，並且有高比例的專業人才著重於研發。此外，企業在科技本業的資歷需達 3 年以上，總部設在亞太區才有機會參與評選。