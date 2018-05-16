南亞科Q2獲利表現續增溫 登百元俱樂部創新高價

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 受惠 20 奈米價格持穩且良率將持續向上，第 2 季位元銷售量季成長可望達 10 個百分點，全年位元銷售量上調至 48%，優於先前預期，獲利可望增溫，帶動今 (16) 日股價大漲逾 7%，躍升百元俱樂部，盤中最高站上 102.5 元，改寫歷史新高價。

在 DRAM 市況持續熱絡下，據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 指出，今年首季全球 DRAM 總營收較去年第 4 季成長 5.4%，再創新高，而南亞科受到轉進 20 奈米帶來的明顯位元成長，加上價格持續走揚，首季營收季增 15%，20 奈米的成本效益也帶動營益率提升至 44.3%，季增 5 個百分點。

展望第 2 季，南亞科總經理李培瑛先前表示，第 2 季市場仍明顯供不應求，預估第 2 季與第 3 季整體市場需求可穩定向上，而在韓廠新產能開出下，第 4 季後價格就可望維持穩定，售價漲跌波動將相對縮小，DRAM 需求可望年增 21% 至 23%。

目前南亞科 20 奈米產品銷售占總營收約 6 成，南亞科表示，20 奈米 8Gb DDR4 產品已量產出貨，預估第 2 季位元銷售量季成長可望達 10 個百分點，全年位元銷售量則是上看 48%，優於先前預期的 45%。

南亞科第 1 季毛利率與營益率雙雙創歷史新高，但受到匯兌損失影響，稅後純益 72.27 億元，較上季衰退約 67%，獲利表現不如預期，每股稅後純益 2.39 元。

若投資人看好南亞科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：南亞科群益 79 購 03(075362-TW)、南亞科康和 77 購 02(072540-TW)、南亞科兆豐 78 購 02(073123-TW) 等。

南亞科相關權證。資料來源：鉅亨網整理