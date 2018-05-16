台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月16日

上市櫃公司第 1 季財報出爐，在 15 家金控獲利突破千億元佳績助攻中，全體公司獲利逾 5,300 億元，創下歷年同期的新高紀錄。展望第 2 季，在蘋果年度新機可能拉貨等潛在利多因素中，雖面臨傳統淡季考驗，法人預估獲利仍有 5,000 億元的水準。

行政院長賴清德昨（15）日宣布《新經濟移民法》規劃方向，研擬鬆綁投資移民條件，除現行投資公債外，擴大開放至投資公司債、金融債券等，並免除 7 成「保證金」。換言之，未來若欲投資移民台灣，只需新台幣 3 千萬元，不需另外匯入 7 千萬元「保證金」。

台股的新科股后國巨（2327）漲勢銳不可擋，挾亮眼的獲利表現，配合高券資比帶動的軋空氣氛，昨（15）日無懼於分盤處置交易，股價以漲停板、1,000 元的整數大關強勢作收，成為台股史上第 6 檔千元電子股。總市值 3,506 億元，也已與日系被動元件大廠 TDK 並列。



聯合報

移民政策鬆綁 3 大領域攬才

4 千萬救觀光 為何選這 5 縣市？

A 股入摩 MSCI 雙降台股權重

經濟日報

最強 Q1！上市櫃大賺 5300 億

外資匯出 台幣重貶 1.06 角

當沖帶動 國巨股價衝千元

蘋果日報

電信 3 雄掀亂象 最重可罰 300 萬

商店街 Q1 大虧兩股本 將海外上市

中華電、Line、樂天 純網銀執照 3 搶 2

中國時報

搶救南部觀光 每人每天補助 500 元

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美反傾銷調查 兩岸都中槍

工商時報

投資移民台灣 免 7 成保證金

MSCI 雙降台股權重 照劇本走

國巨軋空秀 圓千金夢

自由時報

傳中減農產關稅 換美放過中興

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