台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月16日

上市櫃公司第 1 季財報出爐，在 15 家金控獲利突破千億元佳績助攻中，全體公司獲利逾 5,300 億元，創下歷年同期的新高紀錄。展望第 2 季，在蘋果年度新機可能拉貨等潛在利多因素中，雖面臨傳統淡季考驗，法人預估獲利仍有 5,000 億元的水準。
行政院長賴清德昨（15）日宣布《新經濟移民法》規劃方向，研擬鬆綁投資移民條件，除現行投資公債外，擴大開放至投資公司債、金融債券等，並免除 7 成「保證金」。換言之，未來若欲投資移民台灣，只需新台幣 3 千萬元，不需另外匯入 7 千萬元「保證金」。
台股的新科股后國巨（2327）漲勢銳不可擋，挾亮眼的獲利表現，配合高券資比帶動的軋空氣氛，昨（15）日無懼於分盤處置交易，股價以漲停板、1,000 元的整數大關強勢作收，成為台股史上第 6 檔千元電子股。總市值 3,506 億元，也已與日系被動元件大廠 TDK 並列。
聯合報
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經濟日報
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蘋果日報
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中國時報
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工商時報
投資移民台灣 免 7 成保證金
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自由時報
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