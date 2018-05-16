〈宏達電布局區塊鏈〉發表倡議計畫 區塊鏈手機Exodus研發中

宏達電 (2498-TW) 今 (16) 日證實，正在研發區塊鏈手機 Exodus，將是一支能驅動網絡去中心化的全新智慧型手機，目標是支援整個區塊鏈生態系統；據了解，Exodus 將提供通用錢包、內建安全硬體支援加密貨幣及去中心化應用。

宏達電董事長王雪紅曾透露，包括在 5G、區塊鏈等各領域都不會缺席，肘會積極研發新產品，宏達電今日宣布 Project Exodus，倡議內容包括能提供加密網絡使用的架構、及 HTC 智慧型手機解決方案。

宏達電指出，身為頂尖科技的領導者已超過 20 年，持續致力開發能引領時代潮流的新領域與新科技，Project Exodus 的成果，將是一支能驅動網絡去中心化的全新智慧型手機。

宏達電強調，智慧型手機未來將會是整個加密生態系統的一個重要組成部分，Project Exodus 的目標族群是區塊鏈社群，HTC 將與其共同努力，推動去中心化生態系統，未來將會陸續公布更多關於 Project Exodus 的相關資訊。

外電報導指出，宏達電啟動在區塊鏈的布局，正在開發由區塊鏈技術驅動的智慧型手機 Exodus，由宏達電 decentralized chief officer(分權系統負責人) 陳信生 (Phil Chen) 領導區塊鏈手機計畫。

陳信生透露，宏達電正在研發一款智慧型手機，可以讓使用者設定專屬密鑰、身分和數據，讓使用者在數位加密貨幣交易上更方便使用。

宏達電 Project Exodus 計畫，啟動相關在區塊鏈的布局，除了透過電腦使用之外，希望打造出透過智慧型手機應用的區塊鏈生態系統，雖然目前相關的細節仍未公布，但已透露出不缺席區塊鏈領域的強烈企圖。