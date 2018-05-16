台股盤前—指數進入前高反壓區 若量能未擴增恐續陷整理格局

台股昨 (15) 日受到 MSCI 雙降台股權重引發賣壓，大型權值股也疲弱不振，拖累指數終場下跌 77.66 點、以 10874.73 點作收，失守 10900 點大關。法人指出，美股周二三大指數結束連 8 日漲勢，預估台股短線將處漲多整理的區間震盪格局，目前指數進入前高反壓區，待量能擴增以挑戰反壓，下檔支撐看季線。

今日觀盤重點，上市櫃公司第 1 季財報全數出爐，在 15 家金控獲利大增助攻下，全體公司獲利共超過 5300 億元，為歷年同期首次跨越 5000 億元關卡，也創下歷年同期的新高紀錄，而第 2 季在蘋果年度新機可能拉貨等潛在利多因素中，雖面臨傳統淡季考驗，法人估獲利仍有 5000 億水準。

MSCI 明晟昨公布最新季度權重調整結果，對台股的資金排擠效應，遠超出金管會預估數，5 月這波調整後，台股將流出 242 億元資金，超過金管會原先預估的 5 月及 8 月兩波合計流出 143 億元。

鴻海子公司富士康工業互聯網 (FII) 上海 A 股掛牌發行價即將敲定，市場預期，FII 除規劃的八大項目外，還有營運資金需要籌募，預估在發行價定案後，合理募資金額將從人民幣 310 億元起跳，較業界原預期的人民幣 272.53 億元高出逾 1 成。

台泥受惠中國水泥量價齊揚，加上台泥國際私有化得以全數認列中國業績，首季稅後純益 29.45 億元，年增 2.54 倍，每股稅後純益 0.69 元，獲利創歷年同期新高。台泥董事長張安平看好今年將一路旺到年底，並透露有望在 11 月成功併購歐洲水泥廠。

法人指出，美股周二三大指數結束連 8 日漲勢，可能使台股今日持續陷入整理，而在首季財報公佈完畢下，短線受 520 行情支撐，預估台股短線將處漲多整理的區間震盪格局，目前指數進入前高反壓區，下檔支撐看季線。