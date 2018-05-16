【大慶證券】投顧盤前－台幣轉貶  外資買盤是關鍵



◆盤勢分析

美股四大指數昨日同步拉回，主要反應美國 10 年期公債殖利率攀升到 3% 以上，尤其美國商務部公布 4 月零售銷售上升 0.3%，3 月零售銷售修正為上升 0.8%，在消費數據優於預期下，市場已逐漸開始認為 Fed 於 6 月、9 月與 12 月可能升息，根據 CME 資料顯示，市場預期 Fed 今年升息四次的機率來到 51%。除了升息的擔憂外，今日也傳出北韓不滿南韓與美國聯合軍演，突然中斷與南韓的協商，也揚言不參加 6 月的川金會，短線上再添政治變數，對於國際股市以及亞股將有短暫的衝擊。不過從美股技術面來看，目前四大指數都站穩在所有均線之上，加上目前景氣持續穩定成長，研判只要公債殖利率不持續飆升，美股震盪後仍有機會再挑戰前高。

亞股昨日呈現漲跌互見的走勢，當中台、韓、港股跌勢較重，主要原因就在於貨幣早盤又陷入貶值的態勢，台幣、韓元、日圓等走弱，對於亞股來說，短線要是貨幣再度轉貶就要留意外資的賣壓又開始加重，將不利短線亞股的走勢，而陸股在 MSCI 宣布將 234 檔 A 股納入新興市場指數和 MSCI 中國指數下相對強勢，在預期外資將持續錢進陸股的趨勢下，陸股短線將成為亞股的多頭焦點。

MSCI 宣布台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各明顯調降 0.21、0.25 個百分點，調整後權重分別為 11.13%、12.84%，在權重調降的影響下，昨日台股開高走低，10900 點關卡得而復失，所幸外資期貨僅調節 1600 口多單，顯示並未一日明顯翻空，以技術面來看，台股直接回補前一日向上跳空缺口，暗示短線 11000 點壓力沉重，指數有拉回震盪的疑慮，不過只要 5/11 日大量低點 10808 點不破，研判台股仍有再拉高挑戰 11000 點的機會。從盤面來看，大型股明顯出現賣壓，當中鴻海跌勢較重，而中小型股表現相對熱鬧，雖然被動元件指標國巨、禾伸堂被處分盤交易，導致量能萎縮，然包括國巨、禾伸堂、華新科仍見到漲停，暗示短線資金持續追逐，不過日電貿、大毅分別爆出 5.5 萬張、5.4 萬張大量，短線周轉率過高，要留意可能出現的賣壓；生技股在經過 5-7 天的整理後轉強，指標中裕領軍大漲，生技有望於盤勢動盪時接棒，而其他先前反彈的強勢族群工具機、3D 感測反而拉回，短線要小心可能反彈結束的訊號出現，整體來看，在被動元件未失控加上其他中小型股維持輪動下，研判指數雖有拉回機會，但個股表現趨勢仍可延續。

