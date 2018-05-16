【永豐期貨】台指選擇權盤前－MSCI權重雙降 台股終結連七漲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 90 點至 10866 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 8.73 點，電子期轉為逆價差 - 0.4 點，金融期轉為正價差 1.1 點。現貨部分，三大法人賣超 19.65 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2687 口至 12173 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1670 口至 38436 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4276 口至 15431 口。

週一美國股市持續上漲，激勵週二台股開高，不過受到 MSCI 雙降台股權重，權值股台積電權重更被調降 0.48 個百分點的影響，電子股全面疲軟，引爆短線獲利調節賣壓大舉出籠，加上日、韓、港股表現均疲軟，指數反轉走跌失守 10900 點，盤面上八大類股除了營建類股與食品類股收紅，其餘皆收黑，不過國巨、華新科、禾伸堂等被動原件族群逆勢大漲，終場加權指數下跌 77.66 點或 0.709%，收在 10874.73 點，成交量能 1534.4 億，較前一日增加 80.22 億。技術面觀察，週二日 K 以實體中黑 K 帶短上影線作收，指數終結連七漲並回補昨日的多方缺口，顯示臨近上方 11000 附近的套牢賣壓強勁，目前除月線下彎外，短天期及年線、半年線仍呈現上彎，因此今日的下跌可視為指數短期強彈後的拉回，短線行情或將在月線與 4 月高點來回震盪。未來宣布減資後的鴻海是否續跌，以及台積電能否守穩不再跌破年線都是後續須密切觀察的焦點。

選擇權分析

買賣權成交最大量都集中在 10900 點，連續兩日成為多空角力的主要戰區。而未平倉量部分，買權未平倉最大量由昨日 11000 下移至 10900 點，賣權未平倉最大量維持在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.45 降至 1.38，且 10900 買權的未平倉大增 14,184 口，顯示壓力增強。買權平均隱含波動率由 15.91% 降至 13.18%，賣權平均隱含波動率由 19.44% 升至 20.67%，顯示指數接連幾日的強彈並沒有讓市場過於樂觀，反倒擔憂指數回落的避險情緒相對偏高。

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