4月份上海個人住房貸款增速降至6.7%

央行上海總部5月15日公布的2018年4月上海市貨幣信貸運行情況。2018年4月，上海市貨幣信貸運行平穩，金融機構本外幣各項存款同比少增，企業存款和個人存款減少;本外幣各項貸款增速回落，個人住房貸款同比少增。4月末，上海市本外幣各項存款餘額11.52萬億元，同比增長3.1%，增幅同比下降2.6個百分點;當月本外幣各項存款增加305.33億元，同比少增1163.24億元。本外幣各項貸款餘額7.03萬億元，同比增長10.6%，增幅同比下降2.9個百分點;當月本外幣各項貸款增加553.94億元，同比少增48.85億元。

個人住房貸款增速回落。4月份，全市新增個人本外幣貸款93.34億元，同比少增175.28億元，其中個人本外幣消費貸款增加52.96億元，同比少增188.36億元。按結構分，本外幣個人住房貸款增加24.42億元，環比和同比分别少增33.53億元和161.81億元，當月增速6.7%，環比和同比分别回落1.4和25.7個百分點;本外幣個人汽車貸款和其他消費貸款分别增加8.46億元和5.27億元，同比分别少增12.23億元和11.36億元。

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