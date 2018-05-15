〈台泥法說會〉擬籌資400億攻循環經濟 彰濱光電第1階段6月完工掛表

台泥 (1101-TW) 今 (15) 日召開法說會，總經理李鐘培表示，集團投入循環經濟領域，積極配合政府綠能政策，今年預計籌資 400 億元，作為投資再生能源及併購之用，目前包括彰濱風電及光電、嘉義漁電型光電等計畫都在執行中，預計今年 6 月彰濱廠區光電第一階段 2MW 將完工掛表，其餘則在明年 6 月完工掛表。

台泥日前董事會通過擬辦理國內現金增資發行特別股、發行海外公司債、海外存託憑證等，籌措 400 億元資金，主要做為投資綠能及進行海外併購，其中現增特別股不超過 100 億元。

李鐘培針對集團發展循環經濟提出說明，他表示，除了廢棄物的處理之外，在綠能源部分，彰濱廠區執行中的綠能合計 21.2MW，其中，，地面型太陽能光電容量 14MW，預計 20 年發電 3.57 億度，預計減少 18.9 萬噸碳排放，第一階段光電將在 6 月併聯發電，第二階段 12MW 則在明年 6 月併聯發電。

另外，彰濱陸域風電容量 7.2MW，預計 20 年發電 3.81 億度，預計減少 20.2 萬噸碳排放，第一階段預計明年 6 月完工掛表；嘉義漁電型地面型太陽能光電 37MW，預計 20 年發電 9.3 億度，預計減少 49.2 萬噸碳排放，預計明年 6 月完工掛表。

李鐘培同時強調，去年度股利政策可說是一大亮點，將配發 2.5 元股利，包括現金股利 1.5 元，另外，在海外併購進度部分，目前還不能透露；法人則是關心，在發放現金股利的趨勢下，為何配發 1 元股票股利。

張安平回答法人有關配發股票股利問題時強調，敢配發 1 元股票股利，就是看好今年的獲利，有信心至少成長 1 成，每股純益不會因為配發股票股利，股本變大而被稀釋。

針對第 2 季營運展望，李鐘培表示，預估第 2 季中國大陸水泥價格不錯，噸毛利可望與第 1 季相當，電力部分也有機會成為主要獲利來源，加上環保、運輸等轉投資的貢獻度加溫，第 2 季展望樂觀。