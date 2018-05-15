〈台泥法說會〉水泥獲利貢獻大補 首季純益年增254% EPS 0.69元

台泥 (1101-TW) 今 (15) 日召開法人說明會，由董事長張安平主持，受惠水泥價格上揚，加上台泥國際私有化挹注，總經理李鍾培指出，首季來自水泥的獲利達 28.84 億元，年增 1186%，是最主要獲利來源；第 1 季稅後純益 29.45 億元，季增 11.34%，年增 254%，創 2014 年第 3 季以來近 14 季新高，每股純益 0.69 元。

台泥第 1 季營收 241.79 億元，季減 17.64%，年增 14%；營業毛利 57.9 億元，毛利率 23.95%，季增 2.19 個百分點，年增 9.79 個百分點；營業利益 46.5 億元，營益率 19.23% ，季增 3.17 個百分點，年增 10.06 個百分點，每股純益 0.69 元，較上季 0.71 元略減，較去年同期 0.23 元大增。

李鐘培指出，第 1 季獲利成長主要是因為中國大陸錯峰生產到位，水泥售價提高人民幣 79 元，加上私有化增加 11 億元獲利，首季水泥獲利年增 1186%，另外的獲利包括化工及環保需求成長，但是電力出現虧損，不過，在和平電塔大修完成後，預估第 2 季可以成為主要獲利之一。

李鐘培表示，台泥在中國大陸主力區域市場包括廣東、廣西、貴州需求強勁，近 3 年產量微幅增加，價格也往上成長，由於小廠因資金或是環保問題遭淘汰，推升去年第 4 季以來水泥價格上揚到今年第 1 季，4 月還有部分錯峰生產地區的價格持續較首季回升，未來 6 月後將有第二階段生產，預估第 2 季的價格應該還不錯。

他指出，中國大陸水泥行業從 2016 年起連續 3 年進行去產能動作，目標是減少 3.9 億公噸的產能，去年已減少 1 億噸，透過去產能希望增加產業集中度，台泥去年產能 5446.7 萬噸，擠進中國排名第六名。

李鐘培指出，去年及今年第 1 季稅後純益大幅成長，去年台泥營收 983.12 億元，年增 10%，稅後純益 75.94 億元，年增 19%，每股純益 2.03 元；去年獲利來源多元化，本業水泥純益 41.43 億元，年增 146%；董事會已通過去年盈餘每股擬配發 2.5 元股利，包括現金股利 1.5 元，股票股利 1 元。

他表示，未來股利政策為純益 75% 加減 5% 做為現金股利，並視情況發放股票股利；同時為激勵同仁及吸引人才，管理團隊承諾，水泥部門訂定全年每股純益至少 2 元的貢獻目標，達標將提撥季獎金獎勵。