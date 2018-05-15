〈MSCI調整〉台股權重遭雙降 證交所強調5大投資價值

明晟 MSCI 今 (15) 日公布本季相關指數調整，台股於亞洲指數及新興市場指數權重均遭到調降，將於今 (2018) 年 6 月 1 日生效，對此，證交所表示，台股因公司市值較小，指數調整時，權重相對易受影響，但強調台灣仍有許多優質成長企業，且具高殖利率、高週轉率、本益比合理、公司治理優良等投資價值特性，資金投資仍具吸引力。

根據證交所統計，4 月份全體上市公司營收總計 2 兆 4388 億元，較去年同期成長 2658 億元或 12.23%；累計前 4 月全體上市公司營收總計 9 兆 7292 億元，較去年同期增加 7429 億元或 8.27%。

證交所強調，台股具有高殖利率、高週轉率、本益比合理、公司治理優良等投資價值特性，且最新資料指出，台股殖利率截至 4 月底達 4.42%，基本面穩固，對於歐美市場主動式基金操作的資金投資相對具吸引力。

為了積極吸引海外機構投資人資金投入台灣市場、提高台股量能，證交所今 (15) 日至 18 日也帶領光寶科、台達電、宏碁、英業達、廣達、美律、智原、和碩、中磊電子、力成、穩懋、勝麗、胡連等 13 家公司至日本和香港引資，希望藉此吸引外資、擴大台股在重量級指數的權重。

此外，針對此次台股遭到權重雙降，富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰分析，受中國 A 股納入 MSCI 影響，台股在 MSCI 新興市場指數的權重下降，MSCI 權重調整對台股影響有限，重點還是在於流入新興亞洲資金總量是否提升。

更重要的是，楊金峰表示，台股擁有相對較高殖利率的優勢，在亞洲各主要股市僅次於澳洲，但澳洲受原物料與幣值波動影響較大，因此台股對於全球資金具有吸引力，較高殖利率成為股價下檔支撐，現階段看好塑化、生技、電子零組件、高現金殖利率個股。



至於台股此次在 MSCI 全球小型指數成分股新增 10 檔，包括亞太電信、嘉聯益、長華科、新光鋼、牧德、強茂、上緯投控、泰福 - KY、燿華、威盛，法人表示，這也相對反映半導體應用、3D Sensing 與無線充電興起，以及智慧型手機、記憶體、電源管理、車用電子、物聯網、4K 面板等需求持續擴大等趨勢。