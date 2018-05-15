水泥漲價、私有化效益顯 台泥首季獲利暴增254% EPS 0.69元

台泥 (1101) 今(15)日舉行集團聯合法說會，並公布第一季財報，稅後淨利 29.45 億元，較去年同期暴增 254%，每股盈餘 0.69 元。總經理李鐘培表示，首季獲利大增主要受惠錯峰生產到位，售價提高 79 人民幣，及私有化帶來的效益，增加 11 億元的獲利認列，推升水泥本業獲利從 2017 年第一季的 2.24 億元提高至 28.84 億元，年成長超過 1186%。中國針對水泥行業從 2016 年起連三年進行去產能，目標減掉 3.9 億公噸的產能，2017 年已減少一億噸。透過去產能希望增加產業集中度，李鐘培表示，前十名才能大者恆大，享受產業紅利，台泥去年產能 5446.7 萬噸，在中國排名已經從第七名進步到第六名。



台泥的水泥主力區域廣東、廣西及貴州需求強勁，近三年產量微幅成長，且價格往上。小廠淘汰，不管是資金斷鏈還是因環保問題被淘汰，這是結構性改變，非季節性影響，也推升去年第四季價位延續到今年第一季，公司樂觀此趨勢應該可以延續。



第一季大陸地區水泥產量市場供給側改革，錯峰生產常態化，需求平穩增長，台灣地區水泥產銷穩定，推升合併營收 211.8 億元，年成長 14%；稅後淨利 29.45 億元，更較去年同期暴增 254%，每股盈餘 0.69 元。



李鐘培表示，首季獲利大增主要受惠錯峰生產到位，售價提高 79 人民幣，水泥噸毛利大幅提升，以及台泥國際私有化帶來的效益，增加 11 億元的獲利認列，推升水泥本業獲利從 2017 年第一季的 2.24 億元提高至 28.84 億元，年成長超過 1186%。運輸則維持穩健成長。



至於 2017 年合併營收 983.12 億元，年成長 1 成；稅後獲利 75.9 億元，年成長 19%，集團獲利來源多元化，本業水泥的貢獻成長 146%。董事會日前已通過分配現金股利每股 1.5 元，外加盈餘轉增資配股每股 1 元，合計 2.5 元。未來股利政策為發放 75% 加減 5% 的獲利為現金股利，並視情況發放股票股利。同時為了激勵同仁，吸引人才，管理團隊承諾，水泥部門訂定全年每股至少 2 元的貢獻目標，若達目標將提撥季獎金獎勵。

