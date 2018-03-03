〈台泥徵才〉中國挖角人才西流 張安平：不擔心

中國挖角台灣人才層出不窮，加上最新宣布的惠台政策，是否造成人才進一步西流，對台灣企業造成威脅，台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (3) 日強調並不擔心，他表示，最近重新檢視企業團薪資待遇，絕對有競爭力。

張安平指出，以台灣企業來講，如果不能夠給同事一個可以看到成長的未來，當然台灣人才會出走，相反的，一個公司可以看到未來，可以往前走的話，人才不僅不會出走， 國際人才也會進來。

他強調，台泥現在也在看國際人才，很重要的計畫是國際化， 在台泥企業團內部目前很重要的一個訓練就是語言的訓練，台泥企業團絕對會往外走，所以招募的人才，會跟著往外走，因此語言很重要，要看得遠，國際競爭力是勢必要走的路。

至於年輕人該選擇怎樣的工作? 張安平則是提出建議，他表示可以 4 個重點來看，選擇可以發揮的地方、公司願意給機會的、產業別是否符合趨勢、是否能夠走向國際化，而不只是薪資上 1000 多元差距的問題。

台泥國際總經理辜公怡今日跟幾位儲備幹部一起在徵才第一線，向應屆畢業生說明台泥未來發展的方向；辜公怡指出，工業是一個國家的基礎，台泥的工作環境相對穩定，在台灣已經 70 多年歷史，有穩定的獲利，給員工的福利不遜於科技業。

他說，台泥企業團希望在國際化上有更大的發展，目前更著重國際化與綠能人才 ，綠能也是響應政府政策，儲備幹部本身就是百萬年薪，跟金融科技業相比並不遜色。

台泥企業團今日參與台大徵才博覽會，董事長張安平、台泥國際總經理辜公怡率領 MA 儲備幹部計畫結業的年輕幹部，一起在現場向優秀人才招手，幾位台大畢業的儲備幹部成為攤位現場焦點。

面對媒體詢問，為何不考慮到中國等海外地區工作，反而選擇留在台灣? 儲備幹部表示，雖訓練時間比較長，但可以歷練各個部門，是很完整的訓練，至於為何不去海外? 他則說，在台泥發展也可以出國，以他來說，當初是工程師進入台泥，因語言能力不錯，現在調到外銷部門，可以學到業務經驗。