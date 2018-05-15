製鞋三雄首季EPS 豐泰1.14元領先 寶成0.69元小贏鈺齊

台製鞋三雄首季雖受匯率因素干擾，包括寶成 (9904-TW)、豐泰 (9910-TW) 的純益均較去年成長，而在每股純益表現上，以豐泰 1.14 元表現最佳，寶成 0.69 元居次，鈺齊 (9802-TW) 則以 0.68 元殿後。

寶成今日盤後公布首季財報，營收為 672.64 億元，毛利率 25.74%，季減 1.56 個百分點，年增 0.2 個百分點，稅後純益為 20.45 億元，季減 46.76%，年增 25.7%，每股純益為 0.69 元。

值得注意的是，首季寶成製鞋業務占營收比重降為 58%，而運動用品通路業務在銷售據點持續擴大及同店銷售增長帶動下，成長幅度較強勁，占合併營收比重增至 41.7%；去年同期寶成製鞋業務占營收比重高達 67.5%，而運動用品通路占比為 33.5%。

寶成指出，隨著合併營收持續成長，及運動用品通路業務營收占比逐漸擴大，寶成第 1 季毛利率由去年同期的 25.54% 提升至 25.74%，但由於運動用品通路業務持續進行店鋪新設、升級及優化，並積極投入業務轉型以因應消費市場轉變，致今年第一季合併營業費用較去年同期增加，合併營業淨利率由去年同期的 6% 降低至 4.6%。

寶成第 1 季依權益法認列投資收益為 14.84 億元，包含寶成工業持股 20% 之潤成投資轉投資南山人壽獲利，寶成首季認列潤成投控投資收益 10.64 億元，較去年同期大幅增加 10.25 億元。