達欣工積極爭取桃園機場第三期航廈及裕隆城一期工程標案

達欣工 (2535) 今日舉行法說，該公司副總經理陳士修指出，目前承攬新案包括台積電 (2330) 中科及南科廠、捷運萬大線 CQ870 萬標等，合計約 247 億元，潛在大案包括桃園機場第三期航廈、裕隆城一期工程等標案，也在積極爭取。法人關切，達欣工承攬的台積電新廠的興建進度，陳士修表示，台積電中科 15P7 FAB 廠即將進入完工入帳高峰，該案金額是 49 億元；台積電 18 廠拿到兩個工程，金額分別為 18 億元及 26.9 億元，合計 44.9 億元，18 廠占地 60 公頃，約等於 2.5 個大安公園，目前基椿工程已近完工，主體工程尚未開始。



目前累計在手訂單，但尚未認列約 290 億元，其中 34% 是住宅，20% 是工程，42% 是廠房，4% 是商辦。承攬新案中的捷運萬大線 CQ870 標，是 105 億元的大案，達欣工不是最低標得標，因此預期獲利會比較好。



達欣工在建建案包括宏盛水悅、海洋都心三期、天藝等建案，以及鴻海 (2317) 台大癌醫中心等，對今年的承攬營收皆有助益。



今年潛在的大案，包括工程費達 120 億元的裕隆城一案，目前正在投標階段，要等到 6 月才會決標，該案是裕隆城的第一期，規畫為住商大樓，占地 6,000 多坪，八樓以上是住宅，將規畫為 25-50 坪的坪數。



另一大案是桃園機場三期航廈 400 億元，也是達欣工很有機會承攬的大案，預估在 8 月將決標。此外，也有一些建案正在進行，包括甲山林汐止案，金額約 30 億元，也將進行台灣人壽、國泰人壽等壽險的招標案。



達欣工主要是營建承攬業務，全年營收多在 100-110 億元，相差不大，維持現有人力及財務組合，前四月營收 47.72 億元，年增 35.38%。

